"최대한 편집"…고경표 음주 사고에 방송가도 '불똥'

▲ 고경표

배우 고경표가 오늘(14일) 음주 상태로 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 내면서 방송가에도 불똥이 튀었습니다.MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 측은 오늘 "고경표의 출연 분량은 시청에 불편함이 없도록 최대한 편집해 방송될 예정"이라고 밝혔습니다.고경표는 이 프로그램의 '95 서울가요제' 특집에 게스트로 출연해 오늘 오후 방송을 앞두고 있었습니다.고경표가 고정 출연 중인 tvN 예능 '식스센스: B사이드' 제작진 역시 "내일(15일) 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 전했습니다.최근 고경표가 게스트로 녹화를 마친 tvN '놀라운 토요일' 측도 "아직 방송일은 정해지지 않은 상태"라며 "시청에 불편함이 없도록 최대한 편집할 예정"이라고 설명했습니다.이 밖에도 고경표는 오는 29일 첫 방송하는 tvN '보검 매직컬 2'와 다음 달 2일 공개되는 티빙 오리지널 예능 '대탈출: 도시괴담' 출연도 앞두고 있어 각 제작진의 고심이 깊어질 전망입니다.고경표는 오는 21일 서울 논현동 성암아트홀에서 단독 팬미팅 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트'도 열 예정이었으나 해당 일정에도 변동이 있을 것으로 예상됩니다.고경표는 오늘 오전 3시 30분쯤 서울 마포구 동교동에서 만취 상태로 자신의 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈습니다.혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 조사됐습니다.2010년 드라마 '정글피쉬 2'로 데뷔한 고경표는 드라마 '응답하라 1988', '질투의 화신', '시카고 타자기' '언더커버 미쓰홍' 등에 출연했습니다.'SNL 코리아' 초기 시즌과 '꽃보다 청춘 - 아프리카편', '백패커 2', '놀러코스터', '대탈출: 더 스토리' 등 여러 예능에도 출연했습니다.(사진=싸이더스 제공, 연합뉴스)