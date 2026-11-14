이현중, NBA G리그서 개인 최다 21점 폭발 '3점포 4방'

▲ 지난 9월 18일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 대한민국 대 이란 4강전. 승리한 대한민국의 이현중이 생각에 잠겨있다.

미국프로농구, NBA 무대에 도전하는 이현중이 미국 하부리그인 G리그 진출 이후 한 경기 최다 득점을 폭발하며 맹활약했습니다.포틀랜드 트레일블레이저스 산하 립시티 소속의 이현중은 미국 캘리포니아주 스탁턴의 어드벤티스트 헬스 아레나에서 열린 2026-2027시즌 G리그 스탁턴 킹스(새크라멘토 킹스 산하)와 원정 경기에 선발 출전해 21점 7리바운드 3어시스트를 기록했습니다.이현중은 이날 팀 내 최다인 3점 슛 4개를 꽂아 넣었습니다.3점 슛 7개를 던져 4개를 적중하며 57.1％의 고감도 성공률을 자랑했습니다.솔트레이크시티 스타스와 치른 시즌 두 번째 경기에서도 3점 슛 4개(성공률 40％)를 터트리며 12점을 올렸던 이현중은 이날로 두 경기 연속 장기인 외곽포를 확실하게 뽐냈습니다.리바운드 역시 마크 시어스와 함께 팀 내 최다인 7개를 걷어내며 존재감을 드러냈고, 골 밑에서 앤드원 플레이 2개를 엮어내는 등 왕성한 활동량을 보였습니다.이현중은 31점 11어시스트를 올린 시어스, 23점을 기록한 케일럽 휴스턴에 이어 팀 내 세 번째로 많은 득점을 책임지며 분전했습니다.다만, 립시티는 스탁턴에 133대 129로 져 연패에 빠졌습니다.2022년 미국 데이비드슨대 3학년을 마치고 곧바로 NBA 진출을 추진했던 이현중은 신인 드래프트에서 지명받지 못했습니다.이후 NBA G리그 산타크루즈 워리어스와 호주프로농구(NBL), 일본프로농구(B리그) 등을 거치며 실전 감각을 쌓았고, 이번 시즌 다시 G리그 유니폼을 입고 NBA를 향한 도전을 이어가고 있습니다.(사진=연합뉴스)