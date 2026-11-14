아파트 방화로 14명 사상 40대, 구속 전 피의자 심문 출석

▲ 아파트에 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의로 체포된 A(40대) 씨가 14일 오후 광주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 들어가고 있다.

신변을 비관해 극단적 선택을 하겠다며 아파트에 불을 질러 1명을 숨지게 하고 13명을 다치게 한 혐의를 받는 40대 A 씨가 구속 전 피의자 심문을 받았습니다.A 씨는 현주건조물방화치상 혐의로 오늘(14일) 오후 전남광주 동구 광주지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석했습니다.법정에 도착한 A 씨는 오후 2시쯤 호송차에서 내려 법정으로 이동하며 "불 지른 이유가 뭐냐"는 취재진 질의에 아무런 답변을 하지 않았습니다.모자를 깊게 눌러쓰고 마스크로 얼굴을 가린 A씨는 영장실질심사를 마친 후 호송차로 이동하는 동안 "피해자에게 할 말 없냐"는 질문에 "죄송합니다"라고 답했습니다.A 씨는 지난 11일 오후 6시 33분쯤 전남광주 북구 운암동 한 21층짜리 아파트 6층 세대 안에서 불을 내 1명을 심정지 상태에 빠뜨리고 13명을 다치게 한 혐의로 긴급 체포됐습니다.우울증 치료 전력이 있는 A 씨는 경찰 조사에서 "죽고 싶어서 불을 냈다"는 취지로 진술했습니다.A 씨가 낸 불은 30분 만에 진화됐지만, 아파트로 들어가 각 세대 문을 두드리며 주민들에게 대피를 유도한 70대 경비원이 계단에서 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사흘 만에 숨을 거뒀습니다.이 밖에도 3명이 중상, 10명이 경상을 입고 병원으로 이송됐습니다.경찰은 어제 1명이 사망하면서 A 씨에게 적용된 혐의를 현주건조물방화치사로 변경할 계획입니다.광주전남 북구청은 화재 현장에서 대피를 돕다가 숨진 70대 경비원에 대한 의사자 지정 신청을 전남광주통합시와 논의할 예정입니다.A 씨에 대한 구속영장 발부 여부는 오늘 늦은 오후쯤 결정될 예정입니다.(사진=연합뉴스)