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[날씨] 서서히 그치는 가을 비…제주는 최대 50mm 더

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작성 2026.11.14 15:37 조회수
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주말인 오늘 저기압의 영향으로 전국에 가을비가 내리고 있습니다.

약하게 비가 내리고 있는 서울의 모습인데요.

특히 곳곳에 젖은 낙엽들이 많이 깔려있습니다.

매우 미끄러울 수 있는 만큼 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의하시기 바랍니다.

그 밖의 지역들도 레이더 영상 확인해 보시면 대체로 약하게 비가 내리거나 일부 지역은 소강 상태를 보이는 곳도 있는데요.

비는 밤이 되면 서서히 그쳐지겠고 내일 새벽까지 일부 지역 이어질 수 있겠습니다.

그 사이에 예상되는 비의 양을 보시면 수도권은 경기 남부를 제외하곤 대체로 빗방울이 떨어지다 그치겠고 남부 지방은 최대 30mm, 제주는 최대 50mm의 비가 더 내리겠습니다.

내일 아침 기온 확인해보시면 서울이 10도, 대구 11도로 오늘과 비슷하겠는데요.

낮 기온은 크게 오르겠습니다.

서울 18도, 창원 20도 예상됩니다.

내일 비가 잦아들면서 오전부터 대체로 하늘이 맑게 드러나겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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