한·네팔 기후변화 협력 기본협정 체결…온실가스 국제감축 기반 마련

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▲ 한-네팔, 기후변화 협력 기본협정 체결 (사진=외교부 제공, 연합뉴스)

대한민국 정부와 네팔 정부가 기후변화 대응을 위한 협력을 강화하기 위한 기본협정을 체결했습니다.제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)가 열리고 있는 튀르키예 안탈리아에서 견종호 기후변화대사와 머헤슈어 다칼 네팔 농업산림환경부 기후변화관리국장이 양국 정부를 대표해 현지시각으로 13일 오후 2시쯤 '대한민국 정부와 네팔 정부 간의 기후변화 협력을 위한 기본협정'에 서명했습니다.서명식에는 대통령 특사 자격으로 참석 중인 강금실 글로벌기후환경대사와 라젠드라 프라사드 미스라 네팔 농업산림환경부 차관이 함께했습니다.이번 협정은 양국의 온실가스 감축과 기후변화 적응 역량을 강화하기 위한 법적·제도적 기반을 마련한 것으로, 우리 정부는 지난 2024년부터 네팔과 협정 체결을 추진해 왔습니다.양국은 앞으로 에너지와 산업, 교통, 농업, 산림 등 다양한 분야에서 온실가스 배출을 줄이고, 기후 관련 정책과 기술을 교류하는 등 실질적인 협력을 확대하기로 했습니다.특히 파리협정 제6조 2항에 따른 국가 간 자발적 협력을 통해 온실가스 감축 실적을 이전하고 각국의 국가 온실가스 감축목표, 즉 NDC 달성에 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있습니다.이를 통해 한국의 공공·민간 기업들이 네팔에서 온실가스 국제감축사업을 추진할 수 있는 길도 넓어질 것으로 전망됩니다.강금실 특사는 최근 네팔에서 발생한 빙하홍수 피해를 언급하며 기후위기는 먼 미래의 문제가 아닌 지금 당장 직면한 현실이라고 강조했습니다.이어 피해를 입은 네팔 국민들에게 위로를 전하고, 한국도 연대와 협력의 정신으로 네팔의 복구와 기후변화 대응에 함께하겠다고 밝혔습니다.양국 간 협력의 구체적인 사업으로는 네팔의 저탄소 벽돌 제조 기술 지원이 거론되고 있습니다.우리 기업들은 기존 석탄가마 방식보다 탄소 배출량을 80% 이상 줄이고, 벽돌 제조 기간도 기존 30일에서 7일로 단축할 수 있는 기술의 네팔 진출을 모색하고 있습니다.[강금실/대통령 특사(글로벌기후환경대사, SBS 인터뷰 中) : 재원을 확보하는 것도 중요하지만 접근성을 강화하는 게 굉장히 중요하고요. 특히 이번 COP(유엔기후변화협약 당사국총회) 중에 우리나라와 네팔이 1 대 1 양자 협약으로 기후 변화에 관한 협력 약정을 체결해, 네팔에 저탄소 기술을 지원하고 네팔의 복구 사업에서 저탄소 제조 벽돌을 만든다거나 여러 가지 사업을 지원하게 되고 보다 더 직접적인 지원으로 강화하게 됩니다.]