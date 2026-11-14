5m 거리 두고 "뿌리는 이승만" "극우는 발붙이지 마라"

▲ 이승만 동상 복원위원회 출범식(왼쪽)과 반대 집회

인하대학교 설립을 주도한 이승만 전 대통령의 동상을 복원하는 것을 놓고 대학 구성원들의 찬반 집회가 열렸습니다.오늘(14일) 오전 인하대 후문에서는 재학생 소모임 '인하정신'이 이승만 동상 복원위원회 출범식을 열고 본격적인 복원 운동을 선언했습니다.경찰 추산 30여 명의 참가자는 '이승만 동상을 복원하자', '인하대 뿌리는 설립자 이승만' 등의 피켓을 들었으며, 김문수 전 고용노동부 장관도 참석해 복원 당위성을 주장했습니다.김 전 장관은 "인하대를 설립한 이승만 동상을 복원하는 것은 너무나 당연하다"며 "이승만 동상을 끌어 내린 것은 바로 대한민국을 부끄럽게 생각하는 자들"이라고 말했습니다.인하정신 측이 지난 11일부터 시작한 복원 서명운동에는 이날 오후 1시 기준 1만 3,000여 명이 참여했습니다.비슷한 시각 불과 5ｍ 떨어진 곳에서는 '극우에 반대하는 인하대 사람들' 30여 명이 '극우는 인하대에 발붙이지 마라', '이승만 동상 NO'라고 적힌 피켓을 들고 맞불 집회를 열었습니다.앞서 진보당 인천시당 청년위원회는 동상 복원 시도에 반대하는 내용의 대자보를 교내에 붙였습니다.청년위는 "인하대는 4·19 혁명에 함께했고, 1984년 선배들이 이승만 동상을 제 손으로 끌어내린 학교"라며 "(동상 복원은) 독재를 40여년 만에 다시 세우겠다는 것"이라고 지적했습니다.인하대 총학생회동문회는 "인하대 설립자가 이승만이라는 것은 왜곡된 주장"이라며 "동포들 설립 요구에 따라 1952년 공과대학 설립을 발의했을 뿐"이라고 주장했습니다.학교 측의 교내 행사 불허로 후문에서 마주 선 양측은 한때 고성을 주고받았으나, 경찰이 통제선을 설치해 동선을 분리하면서 물리적 충돌이나 112 신고 없이 집회는 마무리됐습니다.이 전 대통령은 한국전쟁 중이던 1952년 12월 피난지 부산에서 김법린 당시 문교부 장관에게 인천에 공과대학을 설립하라고 지시했습니다.하와이 교민들은 사탕수수밭에서 고된 노동을 견디면서 인하대 개교 자금을 보탰고, 이들의 헌신을 기리기 위해 '인하대'라는 학교 명칭도 '인천'과 '하와이'의 첫 글자를 따서 지었습니다.(사진=연합뉴스)