AI가 서·논술형 답안 채점…서울 초·중학생 300명 체험

▲ 서울시교육청 신청사 전경

서울시교육청은 오늘(14일) 서울경동초등학교와 성산중학교에서 초등학교 6학년과 중학교 3학년 학생 300명을 대상으로 탐구와 토론, 글쓰기부터 AI채점과 맞춤형 피드백까지 경험하는 '2026 생각을 쓰는 캠프'를 운영한다고 밝혔습니다.학생들은 지난달 기후변화 등을 주제로 한 사전 독서 활동을 마쳤으며, 캠프 당일에는 탐구 중심 수업 4차시와 서·논술형 평가 및 피드백 활동 2차시에 참여합니다.평가에는 서울시교육청이 개발한 AI 서·논술형 평가지원시스템 '채움AI'가 활용됩니다.채움AI는 학생이 작성한 서·논술형 답안을 AI가 채점하고 피드백을 제공해 교사의 평가 업무를 보조하는 프로그램입니다.교사들은 채움AI를 활용해 평가 문항을 출제하고 학생들은 개별 맞춤형 피드백을 통해 자신의 사고 과정과 학습 내용을 점검하게 됩니다.이번 캠프는 국가교육위원회(국교위)가 대학수학능력시험(수능)과 내신에서 각각 서·논술형 문항을 도입, 확대하는 방안을 검토하는 가운데 열립니다.국교위는 서·논술형 평가 도입 등 쟁점에 대한 추가 논의가 필요하다고 보고 대입 제도 개편안을 포함한 국가교육발전계획 시안 발표를 연내로 연기한 상탭니다.(사진=서울시교육청 제공, 연합뉴스)