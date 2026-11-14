미 전역 항공편 4시간 반 '올스톱'…후폭풍 계속

▲ 미국 라스베이거스의 해리 리드 국제공항에 항공기들이 계류해 있는 모습이다.

이미지 확대하기

이미지 확대하기

미국 전역에서 현지시간 13일 오후 노후화된 항공교통 관제 통신 시스템의 장애 문제로 4시간 넘게 전국의 항공기 운항이 사실상 전면 중단되는 사태가 발생했습니다.미 전역에서 항공기 운항이 수시간 중단되는 이례적인 사태에 주말을 앞두고 미국 전역의 공항에서 혼란이 빚어졌습니다.미 연방항공청(FAA)은 미 동부시간으로 이날 오후 3시 53분(한국시간 오늘 오전 5시 53분) 항로관제센터에 영향을 미친 통신 문제를 이유로 미국 전역 공항에 전국 단위 지상 중지(ground stop) 조치를 발령했습니다.지상 중지는 목적지 공항에서 활주로 폐쇄 등 예상치 못한 상황이 발생했을 때 내려지는 항공교통 흐름관리 조칩니다.지상 중지가 내려지면 대상 항공기는 추후 이륙 지시 전까지 지상에 대기해야 합니다.FAA의 전국 단위 지상 중지는 발령된 지 4시간 20분여 만인 미 동부시간으로 이날 오후 8시 15분(한국시간 오늘 오전 10시 15분) 해제됐습니다.숀 더피 교통부 장관은 지상 중지 해제 직후 열린 백악관 브리핑에서 노후화된 시스템이 관제 통신 시스템 장애의 원인이라고 지목했습니다.더피 장관은 "오후 3시 36분에 전국의 관제센터와 터미널 레이더 접근관제소(TRACON)에서 레이더와 통신이 불안정해지는 일이 발생했다"며 "레이더 데이터와 항공기와의 교신에서 일관성이 깨지기 시작했고, 그 시점에 우리는 지상 중지를 발령했다"라고 말했습니다.더피 장관은 "노후화된 시스템이 과부하가 걸리면서 다운됐다"며 "새로 설치한 장비는 하나도 다운되지 않았다"라고 언급했습니다.더피 장관은 네트워크 스위치에 과부하를 줄이는 수정을 가한 결과 시스템이 정상화된 점이 오래된 네트워크 문제가 장애 원인임을 시사한다며 그동안 의회가 항공관제 시스템 개선 예산을 충분히 편성하지 않은 게 이번 사태의 근본 원인이라고 비판했습니다.마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 같은 브리핑에서 "이번 일이 사이버 공격이나 인공지능(AI) 공격이라는 증거는 전혀 없다"라고 말했습니다.더피 장관은 지상 중지 발령 당시 3천500여대의 항공기가 운항 중이었다고 밝혔습니다.지상 중지 발령 이후 이날 중 미국 공항에서 이륙이 예정된 항공기는 3만대였습니다.로이터가 인용한 항공편 추적사이트 플라이트레이더24에 따르면 13일 하루 미국 내 항공편 4천700편 이상이 취소되고 1만 편이 지연됐습니다.14일 운항분 700편도 이미 취소됐습니다.항공 분석가들은 4시간 넘게 이어진 전국 단위 운항 중단 여파로 항공사들이 운항 일정을 정상화하는 데 며칠이 걸릴 수 있다고 말했다고 로이터는 전했습니다.FAA가 전국적인 항공편 이륙 중단 조치를 시행한 것은 지난 2023년 1월 11일이 마지막이었습니다.당시 계약업체 직원들이 조종사들과의 통신에 사용되는 경보 시스템 관련 파일들을 실수로 삭제하면서 약 90분간 수천 편의 항공기 이착륙이 지연됐습니다.이보다 앞서 전국적인 항공편 운항 중단은 9·11 테러가 발생했던 2001년 이뤄졌습니다.로이터 통신은 이번 사태가 9·11 테러 이후 가장 오랜 시간 이어진 전국 단위의 운항 중단이라고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)