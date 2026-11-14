환경미화원 뺑소니 사망…붙잡히자 "사고 후 음주" 주장

▲ 광명경찰서

경기 광명시의 한 도로에서 환경미화원을 치어 숨지게 한 뒤 달아난 운전자가 경찰에 붙잡혔습니다.광명경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로 50대 여성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 오늘(14일) 밝혔습니다.A씨는 오늘 아침 6시 30분쯤 광명시 하안동 인근 안양천로에서 승용차를 몰다가 배수로를 청소하던 서울 금천구청 소속 환경미화원 B씨를 치고 구호 조치 없이 달아난 혐의를 받습니다.B씨는 사고 직후 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 아침 7시 20분쯤 숨졌습니다.다른 운전자의 신고를 받고 출동한 경찰은 주변 CCTV 등을 분석해 A씨의 차량을 추적한 끝에 오전 7시 50분쯤 광명시 하안동 자택에서 A씨를 긴급체포했습니다.검거 당시 A씨는 음주 상태였던 것으로 파악됐습니다.그는 사고 후 집에 돌아와 술을 마셨다고 주장하고 있어서 경찰은 사고 당시 음주운전 여부를 조사하고 있습니다.A씨는 경찰에 사고 사실을 인지하지 못했다고 주장하다가 혐의를 인정하는 등 진술을 번복하고 있는 것으로 전해졌습니다.경찰은 사고 차량의 블랙박스와 주변 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)