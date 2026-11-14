"로켓 두 개 다 잡겠다"던 스페이스X…첫 '더블 캐치' 도전 실패

▲ 스페이스X 스타십 발사

스페이스X가 대형 발사체 스타십 시험발사에 나섰지만, 사상 첫 1·2단 전부 회수라는 새 역사를 쓰지는 못했습니다.블룸버그와 AP통신 등은 현지시간 13일 오후 스페이스X가 미국 텍사스주 스타베이스 발사장에서 15차 스타십 시험 발사를 진행했다고 보도했습니다.이번 비행은 1단 추진체는 물론 상단부에 해당하는 2단도 회수하는 '더블 캐치'를 처음 시도하는 자리였습니다.지금까지 스페이스X는 대기권 내에서 분리되는 1단 추진체를 회수한 바 있지만, 우주로 쏘아 올렸던 2단까지 함께 회수한 적은 없었습니다.스페이스X 팰컨9의 경우 1단만 회수됐고, 미국 항공우주국(NASA)의 우주왕복선 등도 2단을 비롯한 일부만 지구에 되돌아왔습니다.이 때문에 시험비행이 성공했을 경우 세계 최초의 완전 재사용 로켓이 탄생하며, 우주선 발사 과정의 비용이 대폭 절감될 것이라는 기대가 컸습니다.일론 머스크는 지난주 투자자 대상 화상 인터뷰에서 "이 아이디어를 처음 팀에 제안했을 때 다들 나를 미친 사람처럼 봤다"며 "하지만 물리학적 관점에서 이를 가로막는 것은 아무것도 없다"고 강조했습니다.하지만 이날 1단 추진체는 발사 후 멕시코만에 떨어져 폭발하면서 세계 첫 이중 회수 기록은 세우지 못하게 됐습니다.스타십의 2단은 순조롭게 스타링크 위성 26기를 궤도 위에 올렸으며, 약 하루 뒤 지구로 복귀해 착륙을 시도할 예정입니다.2단이 발사대로 복귀하면 탑에 설치된 기계 팔이 우주선을 감싸 쥐는 방식으로 회수가 이뤄집니다.시장은 스페이스X의 시도가 실패한 것을 두고 실망을 표했습니다.스페이스X 주가는 시간 외 거래에서 1.2% 하락했습니다.스페이스X는 소형 로켓인 팰컨 시리즈로 국제우주정거장(ISS) 파견 업무 및 스타링크 위성 발사 등을 진행하고 있습니다.하지만 궁극적으로는 대형 로켓에 해당하는 스타십으로 이를 대체하겠다는 것이 목푭니다.수개월 내 플로리다에서도 스타십을 발사하며, 수년 안에는 루이지애나에서도 발사를 진행할 계획입니다.(사진=AP, 연합뉴스)