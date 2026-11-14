미 전역 항공편 4시간 넘게 '올스톱'…"통신 장애"

<앵커>



우리 시간 오늘(14일) 오전 미국 전역의 항공기 운항이 4시간 넘게 전면 중단됐습니다. 항공기 이륙 금지 조치는 오전에 풀렸지만, 여전히 결항과 지연이 속출하고 있습니다. 미 당국은 관제통신 시스템 장애 때문으로 보인다고 설명했습니다.



이강 기자입니다.



<기자>



공항 내 탑승구 앞에 사람들이 가득 몰려 있습니다.



비행기들은 이륙하지 못하고 계류장에 그대로 멈춰섰습니다.



우리 시간 오늘 오전 6시, 현지 시간 13일 오후 4시부터 미국 전역에서 항공기 운항이 전면 중단됐습니다.



[제리 보바드/승객 : 갑자기 승무원들이 나오더니, 통신 주파수 문제로 10분 뒤에 탑승 게이트로 이동하겠다고 했어요. 결국 2시간 30분 동안 활 주로에 멈춰서 있었습니다.]



미 연방항공청은 "이례적인 상황과 안전상의 이유"로 "모든 공항에서 항공기 이륙을 중단했다"고 밝혔습니다.



관계자들에 따르면 초기 조사 결과 이번 사태 원인이 사이버 공격 때문은 아닌 것으로 보인다고 외신들은 보도했습니다.



FBI도 이번 사태가 사이버 공격이나 범죄 행위로 인해 발생한 것으로 보고 있지 않으며, 소프트웨어 업데이트로 인해 발생했는지 여부를 조사 중인 것으로 알려졌습니다.



미국 모든 공항에서 4시간 반 가까이 항공기 운항이 전면 중단되면서 8천 건 넘는 항공편 지연이 벌어졌고, 약 400편은 결항됐습니다.



이 여파로 인천에서 출발해 애틀란타로 갈 예정이었던 KE033편 등 대한항공과 아시아나의 미국 노선 항공편도 줄줄이 결항되거나 지연됐습니다.



사태는 4시간 넘게 계속되다가 우리 시간 오늘 오전 10시 15분쯤 해제됐습니다.



연방항공청이 미국내 전국적인 항공편 이륙 중단 조치를 시행한 것은 지난 2023년 이후 3년 만의 일입니다.



(영상편집 : 박춘배)