모레노호 다음 상대 카타르, 호주에 완패

▲ 카타르-호주 경기 장면

한국 축구대표팀의 다음 상대인 카타르가 호주에 완패했습니다.카타르는 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 호주와 평가전에서 3대 0으로 졌습니다.전반 38분이 돼서야 호주 페널티지역에서 공을 처음 만졌고, 첫 슈팅은 후반 27분에야 나왔습니다.호주는 전반에만 3골을 넣어 일찌감치 승부를 갈랐습니다.세 골 모두 전방 압박으로 만들어냈습니다.전반 5분 라일리 맥그리가 카타르 골키퍼의 패스를 가로채 선제골을 넣었습니다.맥그리가 대표팀에서 골을 넣은 건 4년여 만입니다.전반 32분 테테 옌기, 40분 네스토리 이란쿤다의 연속골이 이어졌습니다.처참한 경기력을 보인 카타르는 로베르트 모레노 감독이 지휘하는 한국 대표팀의 다음 상대이기도 합니다.한국과 카타르는 한국 시간으로 17일 오후 11시 같은 경기장에서 대결합니다.영국 매체 가디언은 훌렌 로페테기 카타르 감독을 두고 현지 언론이 '경질'을 거론하기 시작했다고 전했습니다.2025 아랍컵과 2026 북중미 월드컵에서 실망스러운 성적을 낸 로페테기 감독에게 한국전이 거취가 결정될 경기가 될 수 있다고 내다봤습니다.카타르는 아랍컵과 월드컵에서 잇달아 조별리그 최하위 탈락했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)