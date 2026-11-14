여자축구대표팀, '월드컵 대비' 카탈루냐·벨기에와 원정 평가전

▲ 신상우 감독

여자 축구 대표팀이 2027 브라질 여자 월드컵에 대비해 스페인 원정길에 오릅니다.대한축구협회는 신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀이 24일부터 12월 3일까지 스페인 카탈루냐에서 전지훈련을 한다고 밝혔습니다.대표팀은 국제축구연맹(FIFA)이 정한 11~12월 여자 A매치 기간을 활용해 현지에서 훈련하며 두 차례 친선경기를 치릅니다.첫 경기는 28일 오후 8시 바르셀로나의 나르시스 살라 경기장에서 카탈루냐 대표팀을 상대로 갖습니다.카탈루냐축구협회는 FIFA 가맹 협회가 아니어서 이 경기는 A매치로 인정되지 않습니다.다만 카탈루냐 대표팀은 FC바르셀로나를 비롯해 스페인과 유럽 주요 리그 1부 팀에서 뛰는 선수들로 구성되며, 경기장엔 관중도 들어옵니다.두 번째 경기는 12월 2일 카탈루냐주에서 벨기에와 치르는 A매치입니다.세부 시간과 장소는 추후 확정됩니다.FIFA 랭킹에서 한국은 17위, 벨기에는 20위입니다.한국은 지금까지 벨기에와 친선대회에서만 두 차례 맞붙었습니다.2015년 키프로스컵에서는 무승부 뒤 승부차기로 이겼고, 2023년 잉글랜드에서 열린 아널드 클라크컵에서는 2대 1로 졌습니다.이번 원정은 월드컵 조 추첨을 앞두고 치르는 마지막 일정입니다.조 추첨은 12월 12일 오전 2시 30분 브라질 리우데자네이루 현대미술관에서 열립니다.개최국 브라질을 뺀 본선 진출팀은 12월 7일 발표되는 FIFA 랭킹에 따라 4개 포트로 나뉜 뒤 4개 팀씩 8개 조로 편성됩니다.한편 여자대표팀은 12일 열린 2028 로스앤젤레스 올림픽 아시아 최종예선 조 추첨에서는 북한, 중국, 필리핀과 함께 B조에 묶였습니다.최종예선은 내년 4월 A매치 기간부터 홈 앤드 어웨이로 치러집니다.각 조 1위만 본선에 직행하고, 2위는 플레이오프를 거쳐야 합니다.(사진=연합뉴스)