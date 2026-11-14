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[자막뉴스] 배우 고경표 만취 음주운전 사고…면허 취소 수준

소환욱 기자
작성 2026.11.14 11:53 조회수
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배우 고경표 씨가 만취 상태로 음주 교통사고를 내 경찰이 조사 중입니다.

고 씨는 오늘(14일) 새벽 3시 반쯤, 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 운전하던 중 청소차와 부딪혔습니다.

음주측정 결과 고 씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 0.08% 이상이었습니다.

사고 당시 고 씨와 함께 차를 타고 있던 동승자는 없는 걸로 알려졌습니다.

경찰은 음주측정을 한 뒤 고 씨를 귀가조치했고, 부상자가 있는지와 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

고 씨의 소속사는 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다며 고 씨가 '잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다'는 입장문을 냈습니다.

이어 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 책임을 다 하겠다며, 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 더욱 주의를 기울이겠다고 밝혔습니다.

2010년 데뷔한 고 씨는 인기 드라마와 예능에 출연하며 인지도를 쌓아왔습니다.

최근에도 다양한 활동을 하고 있었는데, 향후 공개될 프로그램도 있는 상태입니다.

(취재 : 소환욱 / 영상편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)
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