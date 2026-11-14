46세 호나우지뉴, 11년 만에 공식전 선발 출전 예정

▲ 호나우지뉴

'외계인' 호나우지뉴가 11년 만에 그라운드로 복귀합니다.로이터통신에 따르면 이탈리아 프로축구 세리에C(3부) 라벤나의 안드레아 만도를리니 감독은 기자회견에서 이틀 뒤 홈에서 열리는 지역 라이벌 포를리와 경기에 호나우지뉴가 '선발 출전'한다고 밝혔습니다.만도를리니 감독은 "그는 선발로 뛸 것이다. 의심의 여지가 없다"며 "그다음 얼마나 뛸지는 함께 결정할 것이다. 그는 현대 축구에서 가장 위대한 선수 가운데 한 명이다"라고 말했습니다.2002 한일 월드컵 브라질의 우승 멤버이자 발롱도르 수상자인 호나우지뉴는 지난 6월 라벤나와 계약하고 구단 지분도 사들였습니다.라벤나 구단은 지난달에는 호나우지뉴가 포를리와 경기에 출전할 거라고 발표했습니다.하지만 2015년 플루미넨세(브라질)에서 뛴 것을 마지막으로 경기에 나서지 않아 실제로 그라운드를 밟을지는 불투명했습니다.호나우지뉴가 11년 만의 복귀전에서 골까지 터뜨린다면 프로·A매치 통산 300호 골의 대업을 달성합니다.그는 프로 무대에서 266골, A매치 33골을 기록하고서 은퇴한 바 있습니다.포를리 선수 시모네 라비는 이날 기자회견에서 "라벤나가 페널티킥을 얻으면 호나우지뉴가 키커로 나설 것"이라고 말했습니다.호나우지뉴는 어제 오후 이탈리아에 도착했고 오늘 동료들과 단 한 차례 훈련한 뒤 데뷔전을 치릅니다.라벤나는 홈 경기장인 스타디오 브루노 베넬리에 가설 스탠드를 설치해 더 많은 관중을 받습니다.(사진=게티이미지)