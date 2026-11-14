미, 항공기 이륙 중단 해제…대한항공·아시아나 결항 취소

▲ 자료화면

미국 항공 교통관제센터의 통신장애로 미국 전역에 내려졌던 항공기 이륙 중단 조치가 해제되면서, 오늘(14일) 오전 대한항공과 아시아나항공이 내렸던 일부 미국 노선 결항 조치도 취소됐습니다.미국 연방항공청, FAA는 현지시간 13일 항공기 이륙 중단 조치, 이른바 '그라운드 스톱'을 4시간여 만에 해제했습니다.FAA는 이와 함께 국제선 항공편의 미국 공항 입항도 한시적으로 중지시켰다가 취소했습니다.이에 따라 오전 결항이 결정됐던 대한항공 인천발 애틀랜타행 KE033편은 출발을 준비하고 있습니다.대한항공은 보스턴과 뉴욕행 항공편도 결항할 계획이었지만, 상황이 바뀌면서 정상 운항하기로 했습니다.대한항공은 미국의 운항 제한 조치에 따른 결항 항공편은 없다고 밝혔습니다.아시아나항공도 결항 조치했던 인천발 뉴욕행 OZ222편의 운항을 재개하기로 했습니다.당초 오전 8시 40분 출발 예정이던 이 항공편은 오후 1시에 출발할 예정입니다.미국의 공항 시스템이 복구되고 운항 제한이 해제되면서 인천국제공항도 정상 운항으로 전환할 예정입니다.인천공항공사에 따르면 인천공항에서 출발할 예정인 미국행 여객기는 모두 32편입니다.다만 운항 제한 여파로 일부 항공편은 출발 지연이 이어질 수 있습니다.(사진=연합뉴스)