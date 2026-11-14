국힘, 신천지 이어 통일교 의혹 나온 민주당에 "특검해야"

▲ 국민의힘 조용술 대변인

국민의힘은 더불어민주당에서 신천지 교인의 집단 당원 가입 의혹에 이어 통일교 개입 의혹도 제기되자 "특검을 통해 진실을 규명받으라"고 재차 압박했습니다.조용술 대변인은 오늘(14일) 논평에서 "민주당 내부 권력 다툼으로 적당히 덮고 넘어갈 생각은 꿈도 꾸지 말라"면서 이같이 촉구했습니다.조 대변인은 "민주당 최민희 수석최고위원이 비공개 당원 간담회에서 통일교가 김민석 대표를 밀었다는 제보를 받았다고 주장했다"면서 "당 내부에서 나온 제보와 폭로를 없던 일로 치부하고 넘어갈 수는 없다"고 주장했습니다.그러면서 "민주당은 국민의힘을 향해서는 종교단체와의 유착 의혹을 제기하며 정당 해산까지 운운했다"면서 "심지어 억지 정치공세 속에 당원 명부까지 압수수색 당하고 각종 수사를 받는 수모를 겪었다"고 지적했습니다.이어 "남에게는 엄격한 잣대를 들이대면서 민주당 내부의 폭로에는 모르쇠와 관대함으로 일관하는 내로남불이 지긋지긋하다"면서 "민주당도 최소한의 양심이 있다면 남에게 요구했던 것처럼 스스로 특검을 요구하고 철저한 진상 규명에 나서야 한다"고 강조했습니다.박성훈 수석대변인도 오늘 국회에서 기자들과 만나 "여당 내부에서 헤게모니를 둘러싼 파워게임을 벌이는 상황"이라면서 "결국 집권여당이 추구하는 건 민생이 아닌 권력 다툼이라는 게 여실히 드러나고 있다"고 맹비난했습니다.박 수석대변인은 "집권여당의 선명성 경쟁이 민생과 도대체 무슨 상관이 있느냐. 이성을 찾고 국민을 위한 여당으로 돌아오기 바란다"고 비꼬았습니다.(사진=연합뉴스)