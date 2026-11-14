"젠슨 황 복귀 안 시키면 집단 사직"…엔비디아 발칵 뒤집은 가짜 서한

▲ 엔비디아 본사 앞에 놓인 꽃

"우리 서명자들은 엔비디아를 사임하고 젠슨 황과 일론 머스크의 지도하에 진행되는 스페이스X 테라팹 프로젝트에 합류할 수 있습니다. (…) 현 이사회 구성원 전원이 사임하고 이사회가 새로운 독립 이사를 선임하며 젠슨 황을 최고경영자(CEO)로 복직시키지 않는 한 우리는 조만간 이 조치를 취할 것입니다. "엔비디아의 주요 기술 임원들을 포함한 구성원들이 집단 사직을 내걸고 이사회 퇴진과 젠슨 황 전 CEO의 복귀를 촉구하는 서한이 유포됐지만, 이는 가짜 문건인 것으로 확인됐습니다.현지시간 13일, 엑스(X·옛 트위터)에 퍼지고 있는, 이사회를 수신인으로 한 서한은 "여러분이 젠슨 황을 해임한 과정은 (회사의) 모든 성과를 위태롭게 했을 뿐 아니라 우리의 사명과 회사를 훼손했다"고 주장했습니다.이 서한에는 차기 CEO 후보군으로 손꼽히는 이언 벅 부사장을 비롯해 빌 댈리 수석과학자, 마이클 케이건 최고기술책임자(CTO), 크리스 말러코스키 공동창업자 등 주요 임원들이 연명자로 이름을 올렸습니다.특히 이들은 자신들의 요구가 받아들여지지 않으면 집단 사직하고 일론 머스크의 우주기업 스페이스X로 이직하겠다고 협박하기도 했습니다.그러나 이 서한은 2023년 11월 샘 올트먼 오픈AI CEO가 해임됐을 당시 오픈AI 직원들이 이사회에 보냈던 항의 서한을 베낀 가짜로 드러났습니다.해당 서한에서 '오픈AI'를 '엔비디아'로, '샘 올트먼'을 '젠슨 황'으로, '마이크로소프트'를 '일론 머스크'로 바꿨을 뿐 전체 내용은 사실상 동일합니다.엑스 시스템도 해당 문건을 포함한 게시물에 "이와 같은 연명 서한이 있다는 보도는 없다"는 배경 정보를 주석으로 표시하고 있습니다.머스크 CEO는 이날 엑스에서 "젠슨을 복직시키자는 청원이 진행 중이며 나도 서명할 것"이라고 말했지만, 그가 말하는 '청원'이 이 서한을 가리키는지는 불분명합니다.다만, 엔비디아 내부에서 황 전 CEO의 퇴진과 그 과정에 대한 불만이 쌓인 것은 사실로 보입니다.앞서 정보기술(IT) 전문 매체 와이어드는 엔비디아의 사내 제안함 게시판에 황 전 CEO를 옹호하는 글이 올라오고, 여기에 댓글 1천600여 건이 달렸다고 보도한 바 있습니다.황 전 CEO는 중국 스파이로 지목된 앨리스 황(중국명 황러)과의 외도와 회사 내 여성과의 또 다른 혼외 관계 등이 드러나면서 지난 12일 사임했으며, 이사회는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)