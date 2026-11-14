밀워키 'WS 우승주역' 바워스, 보스턴과 4년 5,800만 달러에 합의

▲ 보스턴과 4년 장기 계약에 합의한 바워스

올해 미국프로야구 메이저리그, MLB 월드시리즈에서 밀워키 브루어스의 우승에 힘을 보탠 1루수 제이크 바워스가 잭팟을 터뜨리고 보스턴 레드삭스로 이적합니다.ESPN 등 미국 언론은 자유계약선수(FA)인 바워스가 보스턴과 4년간 5,800만 달러를 받는 조건에 합의했다고 전했습니다.바워스는 2,315만 달러에 달하는 밀워키 구단의 퀄리파잉오퍼를 거부하고 보스턴과 장기 계약을 택했습니다.이로써 바워스의 연봉은 올해 270만 달러에서 크게 오를 예정입니다.2018년 탬파베이 레이스에서 빅리그에 데뷔한 바워스는 클리블랜드 가디언스, 시애틀 매리너스, 뉴욕 양키스를 전전한 저니맨이었습니다.2024년 밀워키에 정착한 뒤 올해 홈런 26방을 터뜨리며 기량을 꽃피웠습니다.특히 로스앤젤레스 다저스와 치른 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 홈런 한 방에 타점 6개를 수확하며 맹타를 휘둘렀습니다.저조한 득점으로 올 시즌 고전한 보스턴은 바워스를 1루수 또는 지명 타자로 활용할 예정입니다.(사진=게티이미지)