'첫 우승 도전' 최혜진, LPGA 디 안니카 2R도 공동 선두

▲ 최혜진

최혜진이 미국여자프로골프, LPGA 투어 디 안니카 드리븐 바이 게인브리지 앳 펠리컨 둘째 날 이글로 반등에 성공하며 공동 선두 자리를 지켰습니다.최혜진은 미국 플로리다주 벨에어의 펠리컨 골프 클럽에서 열린 대회 2라운드에서 이글 1개, 버디 4개, 보기 3개를 묶어 3타를 줄였습니다.1라운드 61타, 2라운드 67타를 적어낸 최혜진은 중간 합계 12언더파 128타로 카를로타 시간다, 린디 덩컨과 동타를 이뤘습니다.2022년 LPGA 투어 데뷔 이후 좀처럼 우승 문턱을 넘지 못한 최혜진은 이번 대회에서 이틀 연속 리더보드 맨 윗자리에 이름을 올리며 첫 우승의 기회를 놓치지 않았습니다.10번 홀에서 출발한 최혜진은 첫 번째와 두 번째 홀에서 한 타씩을 잃는 등 바람이 불었던 전반에 보기 3개, 버디 2개를 적어내며 흔들렸습니다.후반 들어 1번 홀에서 버디로 분위기를 바꾼 최혜진은 6번 홀 버디에 이어 파5 7번 홀에서 이글을 잡아냈습니다.1라운드에서도 7번 홀에서 버디를 잡았던 최혜진은 경기 뒤 LPGA 인터뷰에서 "공이 잘 튀어 올라 그린 위에 안착했고, 4m 이글 퍼트를 넣었다"고 말했습니다.최혜진은 "최근 대회에서 챔피언 조에서 경기했다"며 "그 경험을 살려 남은 두 라운드에서 내 경기에만 집중하겠다"고 덧붙였습니다.최혜진은 지난달 중국에서 열린 뷰익 LPGA 상하이와 한국 해남에서 열린 BMW 레이디스 챔피언십에서 연속 준우승했습니다.두 명의 일본 선수 사이고 마오와 가쓰 미나미가 중간 합계 10언더파 130타를 쳐 공동 선두 그룹을 2타 차로 추격했습니다.1라운드에서 64타를 쳤던 윤이나는 2라운드에서 3타를 줄여 공동 5위에서 공동 6위(중간 합계 9언더파 131타)로 내려왔습니다.두 달 만에 대회에 출전한 세계랭킹 1위 넬리 코르다는 보기 없디 버디 1개만을 기록하며 중간 합계 8언더파 132타로 공동 9위에 자리했습니다.임진희, 고진영, 유해란, 김아림, 강민지는 나란히 중간 합계 4언더파 136타를 쳐 공동 31위로 2라운드를 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)