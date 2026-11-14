충돌로 공격수 숨지게 한 스페인 프로축구 GK, 12경기 출전정지

▲ 골키퍼 헤수스 오워노

스페인 프로축구 경기에서 충돌로 상대 선수를 숨지게 해 축구계를 충격에 빠뜨린 골키퍼가 12경기 출전 정지 징계를 받았습니다.AFP 통신은 스페인축구협회(RFEF) 상벌위원회가 2부 리그 안도라 소속의 골키퍼 헤수스 오워노에게 12경기 출전 정지 징계를 내렸다고 보도했습니다.오워노는 현지 시간으로 2일 스페인 프로축구 2부리그 테네리페와 경기에서 2대 2로 맞선 후반 추가시간 7분에 테네리페 공격수 헤수스 데 미겔을 가격하며 공격을 끊었습니다.쓰러진 데 미겔은 병원으로 이송되다 심정지를 일으켰고, 결국 하루 뒤 세상을 떠났습니다.RFEF 상벌위원회는 "오워노가 데 미겔의 가슴을 과도한 힘으로 가격했다. 데 미겔이 끝내 사망하는 비극적인 결과로 이어진 여러 상황을 고려했을 때 최대 징계인 12경기 출전 정지를 내린다"고 설명했습니다.사고로 중단된 안도라와 테네리페의 경기는 재개 없이 무승부로 정리됐습니다.사고 뒤 '살인자'라는 비판을 받은 오워노는 "누군가를 해칠 의도는 전혀 없었다. 진심으로 되돌리고 싶은 끔찍한 사고"라고 해명했지만, 징계를 피할 수는 없었습니다.오워노는 축구협회 징계를 넘어 형사 처벌을 받을 가능성도 있습니다.스페인 경찰이 과실치사 가능성이 있는지 조사에 착수했기 때문입니다.기니 축구대표팀의 카를레스 만소 감독은 오워노가 가족과 시간을 보내는 중이라면서 "그가 (복귀하든지 그만두든지) 어떤 결정을 내릴 준비가 될 때까지 충분한 시간을 줄 것"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지)