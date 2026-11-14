클롭의 독일, 세르비아 꺾고 8강 진출 희망 이어가

▲ 독일 축구대표팀

독일이 세르비아를 꺾고 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 8강 진출 희망을 이어갔습니다.독일은 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 스타디움에서 치른 2026-2027 UNL 리그A 2조 5차전에서 세르비아에 3대 1로 이겼습니다.지난 10월 세르비아와 맞대결에서 위르겐 클롭 감독 체제 첫 승을 거둔 독일은 이번에도 세르비아를 제물로 2승째를 올렸습니다.클롭 감독은 2026 북중미 월드컵 부진으로 경질된 율리안 나겔스만 감독의 후임으로 독일 지휘봉을 잡았습니다.부임 뒤 5경기에서 2승째(2무 1패)를 거뒀습니다.독일은 경기 시작 3분 만에 상대 자책골로 앞서갔습니다.코너킥 상황에서 카이 하베르츠의 헤더가 세르비아 수비수 스르단 바비치의 몸에 맞고 골문으로 들어갔습니다.전반 14분에는 하베르츠의 슈팅을 골키퍼가 막아내자 플로리안 비르츠가 흘러나온 공을 밀어 넣어 2대 0을 만들었습니다.후반 5분에는 A매치 데뷔전을 치른 브라얀 그루다가 자기 진영에서 공을 빼앗은 뒤 단독 드리블로 상대 수비를 뚫고 땅볼 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.세르비아는 후반 11분 자책골의 주인공 바비치가 만회골을 넣었으나 후반 31분 바냐 드라고예비치가 거친 태클로 비디오판독(VAR) 끝에 퇴장당하며 추격 동력을 잃었습니다.후반 44분에는 세르비아의 안드리야 지브코비치도 항의하다 레드카드를 받고 그라운드에서 쫓겨났습니다.이 경기는 세르비아가 팬들의 인종차별적 행위로 UEFA 징계를 받은 탓에 무관중으로 열렸습니다.다만 교사나 축구 지도자를 동반한 15세 미만 어린이 등 약 5,000명의 입장은 허용됐습니다.같은 조의 네덜란드는 홈에서 그리스를 7대 0으로 대파하고 사비 에르난데스 감독 체제 무패 행진을 이어갔습니다.전반 6분 크리센시오 서머빌의 선제골로 포문을 연 네덜란드는 티자니 레인더르스가 21분 사이에 3골을 몰아치며 전반 해트트릭을 완성, 여유롭게 승리했습니다.네덜란드는 승점 11로 조 선두를 달렸습니다.그리스와 독일이 나란히 승점 8을 기록 중이고, 5전 전패의 세르비아가 최하위입니다.조 상위 2개 팀이 8강에 오르며, 승점이 같으면 승자승을 따집니다.네덜란드, 독일, 그리스 3팀이 8강 진출 가능성을 남겨뒀습니다.독일은 17일 베를린에서 네덜란드와 최종전을 치릅니다.그리스는 홈에서 세르비아를 상대합니다.(사진=AP, 연합뉴스)