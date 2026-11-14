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'사우디에 3실점' 김민재 "조그마한 집중력 부족이 원인"

하성룡 기자
작성 2026.11.14 11:13 조회수
'사우디에 3실점' 김민재 "조그마한 집중력 부족이 원인"
▲ 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 김민재가 세번째 실점한 뒤 아쉬워하고 있다.

한국 축구 대표팀의 중앙 수비수 김민재가 사우디아라비아를 상대로 3골이나 헌납한 것에 대해 "조그마한 집중력 부족이 만든 결과"라고 고개를 숙였습니다.

김민재는 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전을 마친 뒤 취재진과 만나 "승리를 가져오지 못한 게 아쉽다. 다음 경기에서 꼭 승리하겠다"고 밝혔습니다.

로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 대표팀은 11월 A매치 2연전의 첫 경기에서 사우디에 3대 2로 패했습니다.

한국이 사우디를 상대로 3골 이상 헌납한 것은 1984년 4월 로스앤젤레스 올림픽 최종예선에서 5대 4로 패한 이후 42년 만입니다.

김민재는 이에 대해 "조금만 신경 썼다면 첫 번째나 두 번째 골 같은 상황은 막을 수 있었다고 생각한다"라며 "조그마한 집중력 부족이 실점으로 이어진 것 같아 아쉽다. 다음 경기에서 그런 부분을 보완하면 잘 할 수 있을 것"이라고 말했습니다.

김민재는 이번 경기를 앞두고 '92라인' 손흥민, 이재성, '96라인' 황희찬, 황인범과 함께 대표팀을 둘러싸고 불거진 불화설을 일축하는 공동명의 입장문에 참여했습니다.

그는 입장문을 보고 설명이 부족하다고 생각하는 팬들도 있을 것 같다는 질문에 "대표팀 내부에서 일어난 일을 내부에서 해결하려고 노력했는데, 어느 순간 전혀 사실이 아닌 내용들이 왜곡된 채 퍼져나가 당황을 많이 했다. 형들과 많은 이야기를 충분히 나눴고, 그 내용을 입장문에 담았다. 그래서 추가로 드릴 말씀은 없다"고 답했습니다.

그러면서 그는 입장문 발표와 관계없이 매 경기 열심히 뛰고 팀에 보탬이 돼야 한다는 생각만 한다고 전했습니다.

김민재는 합의문을 통해 대표팀 선수들이 하나가 된 것 같다고도 강조했습니다.

그는 "모든 선수가 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해서 노력해 왔다"면서 "많은 분이 '입장문 한 장으로 끝이냐'라는 생각을 할 수도 있지만 선수들은 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해 노력하고 있다. 이제 단단한 대표팀이 될 수 있다는 희망을 봤다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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