황희찬 "긍적적인 대화 나눠…믿고 지켜봐주세요"

▲ 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 황희찬이 드리블을 하고 있다.

축구 대표팀 '캡틴' 손흥민과 얽힌 불화설의 대척점으로 지목돼 마음고생을 심하게 했던 황희찬이 "사실이 아닌 부분들이 너무 많이 왜곡된 채로 나와서 정말 힘들었다"라며 안타까운 마음을 드러냈습니다.황희찬은 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서 모레노호의 왼쪽 날개로 선발 출전해 후반 36분 엄지성과 교체될 때까지 뛰면서 도움 1개를 작성했습니다.3대1 로 끌려가던 후반 23분 황희찬이 페널티지역 왼쪽으로 파고들며 패스를 투입했고, 그 패스를 받은 이재성이 골대 정면에서 볼의 방향을 바꿔 득점에 성공하며 3대2를 만들었습니다.하지만 대표팀은 막판 득점 기회를 살리지 못하고 1골 차 패배를 떠안았습니다.황희찬은 이날 '92그룹' 손흥민, 이재성과 긴밀한 호흡을 보여줬습니다.전반 19분 강력한 드리블 능력을 앞세워 사우디아라비아 수비수를 무너뜨리고 전방으로 패스했고, 손흥민이 이어받아 왼발 슈팅을 때린 게 왼쪽 골대를 살짝 벗어난 게 아쉬웠습니다.하지만 이재성의 득점을 도우면서 경기를 앞두고 '92라인'과 공동명의 입장문을 내고 의기투합한 결과물을 만들었습니다.이후 취재진과 만난 황희찬은 "공격수로서 더 많은 기회와 결과를 챙겨오지 못한 게 너무 아쉽지만, 저희끼리 소통하고 맞춰 나간 소중한 경기였다"라고 돌아봤습니다.그는 "오늘 경기는 결과까지 가져와야 했기 때문에 이기고 싶었다. 먼저 실점하고 끌려가는 경기가 되면서 승리욕이 더 올라왔다"라며 "내가 앞에 나서서 더 많은 득점 장면을 만들려고 노력했지만, 결과적으로 져서 아쉬운 마음이 크다"라고 덧붙였습니다.황희찬은 입장문 발표가 경기에 도움이 됐냐는 질문에는 "저희가 더 앞을 내다봤을 때 합의문을 준비하며 이야기를 나눈 게 정말 중요하고 감사한 시기였다고 생각하고 있다"고 대답했습니다.그는 "솔직하게 저희가 정말 생각하지 못했던 얘기들이 바깥으로 많이 흘러나왔던 게 힘들었다"라며 "사실이 아닌 부분들이 많이 왜곡됐다. 처음에는 내부적으로 해결하고 싶은 마음에 선수들끼리 미팅도 계속했다"고 설명했습니다.이어 "계속 고민을 나누고 소통했기 때문에 대표팀이 긍정적으로 나아가는 방향으로 이야기가 잘 됐다"라며 "입장문은 오랜 시간 고민을 나눈 결과물이다. 서로들 멀리 떨어져 있는 상황에서 오해가 생기면 안 되는 만큼 신중하게 이야기를 나눴고, 결국 이번에 만나서 긍정적인 대화를 나눌 수 있었다"고 덧붙였습니다.황희찬은 팬들에게 당부하고 싶은 말이 있냐는 물음엔 "어느새 11년 차 대표 선수가 돼 간다. 매 순간 최선을 다했고, 힘든 순간에도 숨지 않고 앞으로 나오려고 노력했다"라며 "대표팀과 한국 축구가 발전했으면 좋겠다. 그런 마음에서 합의문이 나왔고, 마무리도 긍정적으로 잘 됐다고 생각한다. 더 많이 응원해 주시면 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다. 믿고 지켜봐 달라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)