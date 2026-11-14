'불화설'에 입 연 황인범 "대표팀 단단해질 수 있는 희망 봤다"

▲ 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 황인범이 드리블을 하고 있다.

모레노호의 '중원 조율사' 황인범이 사우디아라비아전 패배에 아쉬워하면서도 단단한 팀이 될 수 있다는 희망을 봤다며 만족감을 표시했습니다.황인범은 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서 3대2로 패한 뒤 취재진과 만나 "정말 이기고 싶었던 경기였고, 모두 마지막까지 최선을 다했지만 아쉽다"라고 밝혔습니다.황인범은 이날 4-4-2 전술로 나선 축구 대표팀의 중앙 미드필더로 선발 출전해 공격을 전개하는 역할을 맡았습니다.1대 0으로 끌려가던 후반 2분엔 스트라이커 오현규가 터트린 동점 골의 기점이 되기도 했습니다.황인범은 페널티지역 정면 부근에서 오른쪽 측면으로 오버래핑에 나선 풀백 설영우에게 볼을 전달했고, 설영우의 패스를 받은 오현규가 1대 1 균형을 이루는 골을 만들어냈습니다.그는 경기 소감을 묻자 "너무 실점을 쉽게 한 게 제일 아쉽다"면서 "모든 기회를 살릴 수는 없다. 여기에 조직력이 좋지 않았던 게 나왔다. 다음 경기(17일 카타르전)에선 그런 부분을 다듬어 팀으로 잘 준비해야 한다"고 말했습니다.황인범은 이어 "아무래도 후반에 전술적으로 선수들의 위치를 조정하는 과정에서 내용이 좀 더 좋았다고 생각하실 수 있을 것"이라며 "좋은 경기력에도 2실점을 한 것은 굉장히 아쉽다"라고 덧붙였습니다.최근 불거진 대표팀 불화설에 얽혀있던 황인범은 이번 경기를 앞두고 '92라인' 손흥민, 이재성, '96라인' 황희찬, 김민재와 공동명의 입장문에 동참했습니다.그는 입장문 이후 심경을 묻자 "9∼10월 소집 때부터 많은 말이 나왔고, 인터뷰를 통해 저의 입장을 분명히 밝혔다"라며 "내부에서 벌어진 일은 내부에서 해결해야 하는데 사실과 너무 다른 이야기들이 퍼져 당황스러웠다"고 말했습니다.그는 이어 "입장문 1장 달랑 쓰고 끝이냐고 생각하는 사람도 있겠지만, 그 과정까지 이르기에 정말 많은 고민과 속상함이 있었다"라며 "순식간에 대표팀을 가볍게 여긴 선수가 됐지만 황희찬, 김민재는 정말 대표팀이 잘되기를 바라는 친구들이다. 저 역시 그런 마음"이라고 강조했습니다.황인범은 "모든 선수가 대표팀이 좋은 방향으로 가기 위해 노력할 것"이라며 "대표팀이 더 단단해질 수 있다는 희망을 봤다. 앞으로 더 신경 써서 좋은 모습만 보여드리겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)