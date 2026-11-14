득점 기회 놓친 손흥민 "내 역할 못 해서 선수들에게 미안"

▲ 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다.

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한국 축구 대표팀의 '캡틴' 손흥민이 사우디아라비아와의 평가전에서 완벽한 득점 기회를 살리지 못한 것에 대해 "역할을 제대로 못 해 아쉽다"며 동료들에게 미안한 감정을 숨기지 않았습니다.손흥민은 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디전에서 3대2로 패한 뒤 취재진과 만나 "기회가 왔을 때 결정적인 역할을 해줘야 하는데 오늘은 그런 역할을 못 해서 선수들에게 많이 미안하다"라며 "이런 부분 때문에 항상 스스로 많이 돌아보게 된다"고 아쉬운 속내를 드러냈습니다.손흥민은 사우디아라비아를 상대로 오현규와 함께 투톱 스트라이커로 선발 출전해 90분 풀타임을 소화했지만, 기대했던 A매치 개인 통산 60호 골을 만들지 못했습니다.손흥민은 대표팀이 3대 1로 끌려가던 후반 21분 결정적 득점 기회를 잡았습니다.사우디아라비아 골키퍼가 차낸 볼이 페널티지역 중앙 부근에 있던 손흥민 앞에 떨어졌습니다.하지만 손흥민이 오른발로 강하게 찬 볼이 크로스바를 훌쩍 넘어가며 득점이 불발됐습니다.후반 23분 황희찬의 패스를 받은 이재성이 추격 골을 뽑아냈지만, 대표팀은 끝내 동점 골 사냥에 실패하며 3대 2로 졌습니다.결과적으로 손흥민이 득점에 성공했더라면 패배를 면할 수도 있었던 터라 아쉬움은 더 컸습니다.손흥민은 "노력한 것에 비해 결과가 좋지 않은 게 많이 아쉽다"라며 "원하는 대로 결과나 나오지 않아 안타깝지만, 앞으로 더 나아가야 하는 만큼 17일 카타르전 준비를 잘해야만 한다"고 말했습니다.그는 로베르트 모레노 감독이 주장의 역할을 강조하며 풀타임 기회를 부여한 것엔 "많이 속상한 것은 당연하다"면서 "기회가 왔을 때 제가 항상 무조건 골을 넣을 수 있는 건 아니다. 그런 부분이 동료에게 많이 미안하고, 아쉬움으로 남는다"라고 강조했습니다.대표팀의 전·후반전 경기력 차이가 크다는 지적엔 "결과론적으로 보면 그런 이야기가 많이 나올 수밖에 없다"라며 "전반에 우리가 하고자 하는 부분이 잘되지 않았을 수도 있다. 후반에는 우리가 쫓는 과정에서 리스크가 큰 플레이를 하다 보니 더 잘되는 것처럼 보일 수 있다. 어떤 부분이 잘되고 못됐는지 분석해서 채워나가는 시간이 필요하다"라고 설명했습니다.그는 특히 "축구는 11명의 선수가 똑같은 마음을 가지고 있어도 결과를 내기 어려운 스포츠라는 생각이 든다"라며 "저는 오늘 좋은 점을 많이 봤다고 생각된다. 좋았던 점들이 결과 때문에 가려지는 게 안타깝다"라고 밝혔습니다.이어 "선수들이 그라운드에서 정말 많은 소통을 했다. 시간이 분명히 해결해 줄 것"이라고 덧붙였습니다.손흥민은 "이날 터진 2골은 우리가 원했던 패턴 플레이의 결과다. 상대 분석에 따른 훈련의 과정이 결과로 나왔다는 게 분명히 긍정적"이라며 "디테일적으로 부족했던 부분이 있어서 앞으로 잘 채워나가는 게 중요하다. 더 단단히 훈련해서 카타르전에선 좋은 모습을 보여드리겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)