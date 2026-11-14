"초등학교 때부터 좋아했어"…동창에게 DM 30번 보낸 20대의 최후

▲ 춘천지법

초등학교 졸업 이후 교류 없던 동창에게 호감을 표현하며 경찰의 경고에도 수십 차례 연락한 20대가 처벌받았습니다.춘천지법 형사1단독 정종건 부장판사는 스토킹 처벌법 위반 혐의로 기소된 23세 A씨에게 벌금 100만원을 선고했다고 14일 밝혔습니다.또 스토킹 치료프로그램 이수 40시간을 명령했습니다.A씨는 지난 7월 14∼19일 초등학교 졸업 후 교류가 없던 동창 22세 B씨의 SNS에 "초등학교 때부터 좋아했는데 꾹 참았다", "밥 한번 먹자" 등의 내용으로 14차례에 걸쳐 다이렉트 메시지(DM)를 보내거나 통화를 시도해 스토킹한 혐의로 약식기소됐습니다.이 일로 경찰로부터 연락하거나 찾아가지 말라는 경고를 받고도 A씨는 B씨 신고 약 25분 만에 재차 연락하는 등 같은 달 21일까지 16차례에 걸쳐 DM을 보냈습니다.A씨는 법원의 약식명령에 불복해 정식재판을 청구했습니다.정 부장판사는 "피해자의 의사에 반하여 반복적으로 메시지를 발송하고 경찰관으로부터 경고받고도 범행을 지속해 죄책이 가볍지 않다"고 지적했습니다.그러면서 "피고인의 정신 건강 상태가 사건에 영향을 미친 점, 피고인의 건강과 가정환경을 잘 알고 있는 피해자 모친이 관대한 처분을 탄원하는 점 등을 참작해 형을 정했다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)