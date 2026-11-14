[자막뉴스] "180명 탄 유람선이 뒤집혔다"…전원 생존 '미시시피의 기적'

미국 미시시피강에 정박해 있던 유람선.



거대한 화물선이 다가오더니 유람선 측면을 그대로 들이받습니다.



유람선은 순식간에 옆으로 기울기 시작하고, 결국 뒤집혀 버립니다.



[충돌 당시 통화 : 배에 물이 계속 차오르고 있어요. 방금 뒤집혔어요.]



현지시간 13일 낮 12시 반쯤, 미국 루이지애나주 뉴올리언스 미시시피강에서 벌어진 사고입니다.



화물선 '애틀랜틱 아스팔트'호가 정박 중이던 유람선 '아메리칸 헤리티지'호를 들이받은 겁니다.



당시 유람선에는 승객과 승무원 180명이 타고 있었습니다.



배가 기울면서 승객들은 구명조끼를 입은 채 강에 뛰어들었고, 일부는 난간을 넘어 가까스로 배 밖으로 빠져나왔습니다.



신고를 받고 출동한 경찰과 구조대, 해안경비대뿐 아니라 근처에서 작업하던 선박들까지 구조에 뛰어들면서 180명 전원이 구조됐습니다.



32명이 병원에서 치료받았지만 사망자도, 중상자도 없었습니다.



[헬레나 모레노/뉴올리언스 시장 : 지금까지 파악된 바로는 실종자는 단 한 명도 없습니다. 그야말로 '미시시피강의 기적'입니다. 현장에 뛰어들어 구조에 나선 모든 구조대원들 덕분입니다.]



사고 당시 화물선이 통제력을 잃었다는 설명이 나왔지만, 정확한 충돌 원인은 아직 밝혀지지 않았습니다.



유람선 아메리칸 헤리티지는 미시시피강 기항지 여러 곳을 도는 8일 간의 운항 일정을 마무리하던 상황이었으며, 화물선 역시 뉴올리언스가 최종 목적지였던 것으로 알려졌습니다.



미국 당국은 사고 경위에 대한 조사에 착수했습니다.



(취재·구성 : 심영구, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)