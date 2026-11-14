'발달장애 아들 학대 치사' 혐의 40대 모친 오늘 영장심사

▲ 대전지법 천안지원

대전지법 천안지원은 오늘(14일) 오후 3시 중증 발달장애가 있는 10대 아들을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 어머니 40대 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행합니다.A씨는 지난 12일 오전 8시 27분쯤 천안시 서북구 두정동의 한 아파트에서 "아들이 숨을 쉬지 않는다"며 119에 신고했습니다.15살 아들 B군은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌습니다.출동한 구급대원은 B군의 손발에서 결박 흔적을 발견하고 경찰에 공동대응을 요청했으며, 경찰은 같은 날 오전 10시쯤 병원에서 A씨를 긴급체포했습니다.A씨는 구급대원에게 "평소 과격한 행동을 막으려고 손과 발 등을 묶어놨다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.경찰은 국립과학수사연구원에 B군 시신 부검을 의뢰했으며, 다른 가족을 상대로도 학대 여부 등을 조사하고 있습니다.B군 가정은 그동안 아동학대 신고 이력이 없었으며, 천안시가 8월 '교회 아동 사망' 사건 이후 진행한 아동학대 전수조사 대상에도 포함되지 않았습니다.A씨의 구속 여부는 이르면 오늘 밤 결정될 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)