엔비디아, Arm CEO 접촉설에 "아직 누구와도 공식 연락 안해"

▲ 러네이 하스 암(Arm) 최고경영자(CEO)

젠슨 황을 대신할 차기 수장을 물색 중인 엔비디아가 러네이 하스 암(Arm) CEO와 접촉했다는 보도를 부인했습니다.엔비디아 이사회는 "어떠한 잠재적 후보에도 아직 공식적으로 연락하지 않았다"고 현지시간 13일 미 경제방송 CNBC에 밝혔습니다.이사회는 "사내 인사든 외부 인사든 특정 개별 후보에 대한 어떠한 추측도 시기상조"라며 "우리는 CEO 직책을 위한 외부 헤드헌팅 업체를 선정하고 있다"고 선을 그었습니다.이사회는 황 전 CEO가 사생활 추문과 안보 논란으로 전날 사임한 이후 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 지명하고, 정식 후임 CEO를 찾고 있습니다.앞서 영국 파이낸셜타임스(FT)는 엔비디아 이사회가 황 전 CEO의 후임자 후보군 중 하나로 하스 CEO와 접촉했다고 소식통을 인용해 보도했습니다.하스 CEO는 2006∼2013년 엔비디아에서 근무하며 부사장 자리까지 오른 인물로, 엔비디아 내 주요 인사들과 여전히 두터운 관계를 유지하고 있어 외부 영입 CEO 후보 중 하나로 유력하게 거론돼왔습니다.그는 2022년부터 영국의 반도체 기업 암을 이끌면서 회사의 나스닥 상장을 성공적으로 주도하는 등 경영 능력도 검증받았다는 평가를 받고 있습니다.앞서 엔비디아는 지난 2020년 암을 인수하려 했지만, 미국·유럽·영국 등 경쟁 당국이 독과점 우려로 이를 반대하면서 무산된 바 있습니다.암은 현재 일본 소프트뱅크 그룹이 주식 약 86%를 보유한 산하기업이며, 하스 CEO는 소프트뱅크의 해외 사업을 총괄하는 역할도 맡고 있습니다.하스 CEO 외에 엔비디아를 이끌 차기 수장 후보군은 사내 후보로 크레스 임시 CEO와 이언 벅 부사장이 꼽히고 있고, 외부 영입 후보로는 리사 수 AMD CEO, 팀 쿡 애플 이사회 집행의장, 조니 스루지 애플 최고하드웨어책임자(CHO) 등이 거론됩니다.매디슨·스펜서 황과 니코 카프레즈 부사장 등 엔비디아에서 일하고 있는 황 전 CEO의 가족도 한때 하마평에 올랐으나, 황 전 CEO가 회사를 떠난 이후에는 가능성이 작아진 것으로 평가됩니다.다만 엔비디아 이사회가 헤드헌팅 업체 선정 단계부터 차분히 절차를 밟겠다는 태도를 보임에 따라 윤곽이 드러나기까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 보입니다.한편, 일론 머스크 스페이스X CEO는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "젠슨을 복직시키기 위한 청원이 진행 중"이라며 "나도 서명할 것"이라고 말하는 등 황 전 CEO의 복귀를 촉구했습니다.(사진=게티이미지)