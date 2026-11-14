미 전역 항공기 운항중단 '올스톱' …"관제통신시스템 장애"

▲ 항공편 운항 중단된 워싱턴 레이건 공항

미국 전역의 공항에서 13일 오후 4시(미 동부시간 기준)부터 관제통신 시스템 장애로 추정되는 이유로 항공기 운항이 전면 중단되는 사태가 발생했습니다.미 연방항공청(FAA)은 "이례적인 상황과 안전상의 이유"를 들어 "모든 공항에서 항공기 이륙이 중단됐다"고 발표했습니다.FAA는 "모든 출발 항공편은 추가 공지가 있을 때까지 (지상에서) 이륙 중단 상태를 유지해야 한다"며 미국으로 들어오는 국제선 항공편의 착륙은 사안별로 관리될 것이라고 공지했습니다.숀 더피 교통부 장관은 소셜미디어에 글을 올려 "모든 항공로 교통관제센터(ARTCC)에 영향을 미치는 통신 문제"를 거론하며 "FAA 기술자들이 이 문제를 조사하고 있다"고 밝혔습니다.사법 기관 관계자들에 따르면 초기 조사 결과 이번 사태의 원인이 사이버 공격은 아닌 것으로 보인다고 CNN은 보도했습니다.한 소식통은 CBS에 '무선통신 주파수 및 조종사들이 교신하는 방식'과 관련돼 있다고 말했습니다.마크웨인 멀린 국토안보부 장관은 브리핑에서 "현재까지 이번 사태가 우리를 겨냥한 악의적인 공격이라는 징후는 없었다"며 "현재로서는 단순한 통신 장애일 뿐"이라고 말했습니다.연방수사국(FBI)도 항공교통 관제에 영향을 미친 통신 문제가 사이버 공격이나 범죄 행위로 인해 발생한 것으로 보지 않고 있으며, 이번 시스템 장애가 소프트웨어 업데이트로 인해 발생했는지 여부를 조사 중이라고 블룸버그 통신은 전했습니다.CBS가 인용한 항공편 추적사이트에 따르면 FAA의 운항 중단 조치 당시 미국 내 공항으로 향하는 항공기는 약 3천100대였습니다.또 이륙 중단 시각 이후 이날 중 미국 공항에서 이륙이 예정된 항공기는 3만대입니다.오후 5시 기준으로 미국 내 항공편 지연은 8천건이 넘었으며, 약 400편은 결항했습니다.시카고와 덴버 등 주요 도시의 허브 공항에서 탑승객들이 비행기에서 내려 공항을 빠져나가고 있다고 뉴욕타임스(NYT)는 전했습니다.멀린 장관은 관제통신 문제가 해결되고 항공편 운항이 정상화하려면 "시간이 좀 걸릴 것"이라고 예상했습니다.FAA가 전국적인 항공편 이륙 중단 조치를 시행한 것은 지난 2023년 1월 11일이 마지막이었습니다.당시 계약업체 직원들이 조종사들과의 통신에 사용되는 경보 시스템 관련 파일들을 실수로 삭제하면서 수천 편의 항공기 이착륙이 지연됐습니다.이보다 앞서 전국적인 항공편 운항 중단은 '9·11 테러'가 발생했던 2001년 이뤄졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)