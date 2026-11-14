"APEC 계기 미중러 정상회담 19일 개최…북한 논의 가능성"

▲ 미중러 정상 얼굴이 그려진 기념품

미국과 중국, 러시아 정상이 오는 19일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만나 3자 회담을 할 것이라고 미 매체 뉴욕포스트가 13일 보도했습니다.이 매체는 백악관 당국자를 인용해 미중러 정상회담에서 북한 문제가 논의될 수도 있다고 했습니다.북미대화 재개에 관심을 두고 있는 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 협조를 요청할지 주목됩니다.뉴욕포스트는 미중러 정상회담의 의제가 대체로 핵군축 협정 마련에 맞춰질 것으로 예상된다면서 백악관 당국자를 인용, 이란전쟁과 북한도 논의될 가능성이 있다고 전했습니다.APEC 정상회의는 18∼19일 중국 선전에서 열리지만 미중러 정상회의 일정은 아직 공식 발표되지 않았습니다.미중러 정상회담은 전례가 없습니다.성사된다면 현대 외교사의 중대 이벤트가 될 수밖에 없어서 일각에서는 2차 세계대전 말기 미국·영국·소련 정상이 전후 국제질서를 논의한 얄타회담에 비유합니다.트럼프 대통령은 미중러 정상회담을 통해 핵군축을 논의하고 싶다는 의향을 여러 차례 밝혔습니다.APEC 정상회의를 앞두고 최근 이뤄진 마코 루비오 미 국무장관과 왕이 중국 외교부장의 통화 이후 국무부는 발표문에서 "평화와 비핵화 같은 목표를 증진하기 위한 정상 차원의 의미 있는 논의의 중요성에 뜻을 같이했다"며 미중러 정상회담에 대한 기대감을 표명하기도 했습니다.미국의 관심은 일단 미중러 정상회담을 통한 핵군축 협정 마련에 있는 것으로 보입니다.미국과 러시아 간 핵군축을 위한 신전략무기감축조약(New START)는 지난 2월 만료된 상태이고 중국을 포괄하는 핵군축 협정은 현재 없습니다.미중러 간 핵군축 합의가 도출된다면 트럼프 대통령에게는 엄청난 성괍니다.중간선거 참패로 국내적 입지가 크게 좁아진 트럼프 대통령에게는 대대적으로 홍보할 수 있는 외교적 성과가 될 수 있습니다.다만 푸틴 대통령의 관심은 미중러 정상이 모여 우크라이나 전쟁 종식을 논의하는 데 있는 상황입니다.중국은 자국의 핵전력 수준이 미국이나 러시아에 크게 미치지 못한다며 핵군축 협정에 중국이 포함되는 데 부정적입니다.미중러 정상회담에서 북한 문제가 논의될 수 있다고 한 백악관 당국자의 언급도 주목됩니다.백악관 당국자의 입에서 '가능성' 수준으로 언급된 만큼 미중러 간 의제 정리가 이뤄졌다기보다는 미국의 희망이 담긴 발언으로 볼 수 있다는 관측이 나옵니다.트럼프 대통령이 미중러 정상회담 자리에서 북미대화 재개와 북한의 무력도발 자제를 위한 협조를 요청할지가 가장 큰 관심사입니다.트럼프 대통령은 연내 김정은 북한 국무위원장과 만나고 싶다는 뜻을 공개적으로 피력해왔습니다.트럼프 대통령은 북한과 러시아의 군사협력 강화 견제도 염두에 두고 있을 가능성이 있습니다.우크라이나 전쟁 파병을 통한 러시아와의 군사적 밀착으로 미국과의 대화에 나설 북한의 유인이 줄어든 상탭니다.미중러 정상회담에서의 '비핵화' 논의를 내세우고 있는 트럼프 대통령이 북한 비핵화를 제시할지는 미지수입니다.북한은 비핵화 논의가 불가하다고 거듭 선을 긋고 있고 트럼프 대통령도 북미대화의 목표가 비핵화냐는 질문에 "그 얘기 하고 싶지 않다"고 답변을 회피한 바 있습니다.북한에 대한 중국과 러시아의 셈법도 같지 않습니다.시 주석과 푸틴 대통령, 김 위원장은 작년 9월 중국 베이징 톈안먼 망루에 함께 오르며 북중러 반미 연대를 과시했고 시 주석과 푸틴 대통령의 지난 5월 정상회담 공동성명에는 대북 제재에 반대한다는 입장만 들어갔을 뿐 '북한 비핵화'는 빠졌습니다.그러나 북러 밀착 강화는 중국에도 부담스러운 요소입니다.북한의 핵무력 증강이 한반도의 긴장을 고조시킬 수 있다는 점도 시 주석에겐 신경 쓰이는 지점입니다.이 때문에 미중러 정상회담 개최가 성사될 경우 북한에 대한 이해관계가 서로 다른 세 강대국이 논의 방향을 어떻게 잡아나갈지에 관심이 집중됩니다.논의 결과에 따라 한반도 안보에도 상당한 영향을 미칠 가능성이 크기 때문에 한국 정부 역시 미중러 정상이 만나 한반도 관련 논의를 할 가능성을 예의주시하고 있습니다.미중러 정상회담에서는 우크라이나 전쟁과 이란전쟁 종식 방안도 논의될 수 있습니다.트럼프 대통령이 이란과의 합의가 필요 없다며 경제적 압박을 통한 이란 붕괴로 선회하는 모습을 보이는 상황에서 중국과 러시아에 협조 강화를 요구할 수 있다는 전망이 나옵니다.미중러 3자 정상회의는 애초 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 논의하자면서 거론했습니다.중국은 3자 정상회의를 통한 핵 군축 논의 등을 반기지 않고 있어서 회담이 성사되더라도 형식적 논의에 그칠 수 있다는 관측이 일찍부터 제기됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)