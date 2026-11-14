뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일주일 새 같은 병원서 두 번 난동…70대에 징역 1년 실형

심영구 기자
작성 2026.11.14 09:49 조회수
일주일 새 같은 병원서 두 번 난동…70대에 징역 1년 실형
▲ 대전지방법원 법정

일주일 사이에 두 차례나 같은 병원에서 난동을 부린 70대에게 실형이 선고됐습니다.

대전지법 형사9단독 최유빈 판사는 업무방해 등 혐의로 기소된 73세 A씨에게 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다.

A씨는 지난 3월 29일 밤 10시 45분쯤 대전의 한 종합병원 응급실 앞에서 욕설하고, 컴퓨터 모니터·산소포화측정기 등을 집어 던지거나 바닥에 떨어뜨리며 10여분 동안 난동을 부린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

A씨는 신고받고 출동한 경찰관들에게도 욕설과 발길질을 했고, A씨가 떨어뜨린 집기류에 보안요원이 맞기도 했습니다.

A씨는 해당 범행 일주일 전에도 이 병원에 왔다가 소란을 피워 경찰이 출동한 일이 있었습니다.

이를 계기로 병원에 좋지 않은 감정을 갖고 있었던 중 주점에서 술을 마시다 다른 손님과의 시비로 얼굴을 다쳐 병원을 다시 찾게 되자 또 행패를 부린 것으로 조사됐습니다.

최 판사는 "동종 범죄로 여러 차례 처벌받은 적이 있는 점을 불리한 정상으로, 일부 피해자들과 합의한 점을 유리한 정상으로 참작했다"고 판시했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
심영구 기자 사진
심영구 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 양윤석
      • 편집 책임자 : 김정인
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지