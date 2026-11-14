일주일 새 같은 병원서 두 번 난동…70대에 징역 1년 실형

▲ 대전지방법원 법정

일주일 사이에 두 차례나 같은 병원에서 난동을 부린 70대에게 실형이 선고됐습니다.대전지법 형사9단독 최유빈 판사는 업무방해 등 혐의로 기소된 73세 A씨에게 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다.A씨는 지난 3월 29일 밤 10시 45분쯤 대전의 한 종합병원 응급실 앞에서 욕설하고, 컴퓨터 모니터·산소포화측정기 등을 집어 던지거나 바닥에 떨어뜨리며 10여분 동안 난동을 부린 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A씨는 신고받고 출동한 경찰관들에게도 욕설과 발길질을 했고, A씨가 떨어뜨린 집기류에 보안요원이 맞기도 했습니다.A씨는 해당 범행 일주일 전에도 이 병원에 왔다가 소란을 피워 경찰이 출동한 일이 있었습니다.이를 계기로 병원에 좋지 않은 감정을 갖고 있었던 중 주점에서 술을 마시다 다른 손님과의 시비로 얼굴을 다쳐 병원을 다시 찾게 되자 또 행패를 부린 것으로 조사됐습니다.최 판사는 "동종 범죄로 여러 차례 처벌받은 적이 있는 점을 불리한 정상으로, 일부 피해자들과 합의한 점을 유리한 정상으로 참작했다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)