슈퍼마이크로, 앨리스황 연루 의혹에 "메가스피드는 고객 아냐"

▲ 슈퍼마이크로

중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황(중국명 황러)의 AI 장비 중국 밀반출 의혹에 연루돼 조사받고 있다는 보도가 나온 슈퍼마이크로가 의혹을 전면 부인했습니다.슈퍼마이크로는 현지시간 13일 성명을 내 "메가스피드는 슈퍼마이크로의 고객이 아니며, 과거 고객이었던 적도 없다"고 밝혔다고 로이터 통신이 보도했습니다.슈퍼마이크로 측은 이어 당국 조사와 관련해 "미국과 대만 당국의 문의에 성실히 응답해왔으며 전적으로 협조했다"며 "자발적으로 정보를 제공하고 지금까지 싱가포르 당국의 모든 요청에 응하고 있다"고 덧붙였습니다.앞서 미국 법무부와 연방 검찰은 젠슨 황 전 엔비디아 CEO와의 스캔들로 파문을 일으킨 앨리스 황 연관 단체들이 슈퍼마이크로의 장비를 중국으로 우회 유출했는지를 조사하고 있다고 블룸버그 통신이 전날 보도했습니다.슈퍼마이크로는 지난 3월에도 공동창업자인 이셴 '월리' 랴오 공동창업자 등 전직 임직원 3명이 태국 회사를 거쳐 중국에 서버를 우회 수출하려 한 혐의로 기소돼 곤욕을 치른 바 있습니다.찰스 량(중국명 량젠허우) CEO는 당시 "확인된 모든 관련 임직원에 조치를 취했으며 이들은 더 이상 슈퍼마이크로와 아무 관련이 없다"고 밝혔습니다.슈퍼마이크로 주가는 뉴욕 증시에서 지난 12일 11.30% 급락한 데 이어 이날도 전일 종가 대비 0.46% 하락한 26.87달러로 마감했습니다.