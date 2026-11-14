미시시피강서 유람선-화물선 충돌…"180명 전원 생존"

▲ 미국 미시시피강서 유람선-화물선 충돌

미국 루이지애나주(州) 뉴올리언스 미시시피강에서 화물선과 유람선이 충돌해 유람선이 전복되는 사고가 발생했으나 승객과 승무원 등 탑승자 180명은 전원 구조됐습니다.CNN 방송과 AP통신은 현지시간 13일 정오쯤 화물선 애틀랜틱 아스팔트호가 승객과 승무원 180명을 태우고 정박 중이던 유람선 아메리칸 헤리티지호의 측면을 들이받았다고 보도했습니다.이 사고로 유람선이 옆으로 뒤집히며 물에 잠겼고, 승객들은 섭씨 19도인 강물에 구명조끼를 입은 채 떠다니다가 구조됐습니다.경찰, 구조대가 현장에 급파됐으며 인근 작업자들도 손을 보태면서 사망자나 실종자 없이 모두 구조한 것으로 확인됐습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜을 통해 "믿기지 않게도 대형 충돌 사고로 인한 사망자가 발생하지 않았다"며 "32명이 병원에서 치료받고 있다"고 밝혔습니다.헬레나 모레노 뉴올리언스 시장은 "미시시피강의 기적"이라며 중상자조차 발생하지 않았다고 설명했습니다.사고 원인은 아직 확인되지 않았습니다.다만 애틀랜틱 아스팔트호가 충돌 직전 통제력을 잃었다고 모레노 시장은 설명했습니다.해당 유람선에 탑승했던 론다 에이커스는 NBC뉴스에 "처음 충돌이 일어난 뒤 또다시 충돌이 이어지면서 배가 뒤집혔다"며 "살기 위해서 사람들과 난간을 기어 넘어 나왔다"고 당시 상황을 설명했습니다.뉴올리언스 항만 인근에서 일하는 데번 플래너건은 사고를 목격했다며 "혼란 그 자체였다.바지선 등 모든 종류의 선박이 도우려고 몰려들었다"고 말했습니다.유람선 아메리칸 헤리티지는 미시시피강 기항지 여러 곳을 도는 8일 간의 운항 일정을 마무리하던 상황이었으며, 화물선 역시 뉴올리언스가 최종 목적지였던 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)