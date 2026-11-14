"메일 안 돼서 팩스 썼다"…이틀째 먹통에 고개 숙인 MS

▲ 마이크로소프트365의 장애를 조롱하는 온라인 밈

마이크로소프트(MS)의 이메일과 사무용 소프트웨어 등의 대규모 서비스 장애가 이틀째 이어진 가운데 MS가 이용자들에 사과했습니다.MS는 "이번 사태로 고객과 파트너들에게 발생한 혼란에 대해 깊이 사과한다"고 엑스(X·옛 트위터)를 통해 현지시간 13일 밝혔습니다.MS는 "전반적인 서비스에서 광범위한 회복과 안정세가 나타나고 있다"며 "이번 사고는 사이버 공격이나 인공지능(AI) 에이전트와 무관한 기술적 문제"라고 원인을 설명했습니다.구체적으로 이번 사태는 과거 네트워크 용량 증설 작업 중 발생한 문제가 최근의 네트워크 변경 이후 드러난 것으로 근본적인 원인을 해결했다고 부연했습니다.다만 아직 일부 고객과 지역의 서비스는 복구 예정이며, 사고 원인에 대해 좀 더 면밀한 조사를 거쳐 사후 보고서도 제공하겠다고 약속했습니다.MS는 미국 동부시간 오후 3시 기준 웹사이트의 서비스 상태 페이지에서도 MS365의 기업용·개인용 제품에서 서비스 저하가 발생하고 있다고 안내하고 있습니다.이번 서비스 중단은 24시간 이상 지속돼 역대 MS 서비스 장애 가운데 최장 수준이며, 올해 두 번째 장애이기도 합니다.이번 장애는 미주 전역과 유럽, 아시아 등 전 세계 70여 개국에 영향을 미쳤고, MS의 소프트웨어를 사용하는 영국 연방 하원과 뉴질랜드 외교부 등 각국 정부 기관과 은행 등 금융권에도 영향을 미쳤다고 로이터·블룸버그 통신 등 외신은 전했습니다.일부 국가에서는 증시 등 거래 확인을 팩스로 대체하는 등 소동을 빚기도 했습니다.SNS 등 인터넷 공간에서는 365일 언제나 작동한다는 뜻으로 지은 'MS365'가 장애를 겪었다는 점을 비꼬아 'MS364', 'MS363' 등으로 바꿔 부르는 밈(meme)이 퍼지기도 했습니다.또 MS 장애 때문에 일을 할 수 없다며 기뻐하는 직장인들의 모습을 그린 쇼트폼 동영상도 유행했습니다.MS365와 아웃룩 등 MS 소프트웨어는 미 동부시간 12일 낮부터 접속이 잘되지 않는 등 장애를 일으켰습니다.(사진=구글 검색결과 캡처, 연합뉴스)