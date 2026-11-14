한-네팔, 기후변화 협력 기본협정 체결…온실가스 감축 협력

▲ 한-네팔, 기후변화 협력 기본협정 체결

한국과 네팔 정부가 '기후변화 협력을 위한 기본협정'을 체결하고 온실가스 감축과 기후변화 적응을 위한 협력을 강화하기로 했습니다.오늘 외교부에 따르면, 견종호 기후변화대사와 머헤슈어 다칼 네팔 농업산림환경부 기후변화관리국장은 튀르키예에서 열리는 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회 COP31 정상회의를 계기로 협정에 서명했습니다.서명식에는 강금실 글로벌기후환경대사와 라젠드라 프라사드 미스라 네팔 농업산림환경부 차관이 임석했습니다.이번 협정은 양국 간 기후변화 대응 협력을 강화하기 위한 법·제도적 기반을 마련하고 온실가스 감축 및 기후변화 적응 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다.정부는 2024년부터 네팔과 협정 체결을 추진해 왔습니다.강금실 특사는 "최근 네팔 빙하 홍수 사태는 기후 위기가 먼 미래가 아니라 바로 오늘날 직면한 문제임을 보여줬다"며 인명 피해에 대한 위로를 표명하고 네팔 복구와 기후변화 대응을 위해 함께 노력해나가겠다고 강조했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)