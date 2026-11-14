"좋아했는데 꾹 참았다"…신고 후에도 메시지 보낸 동창

▲ 휴대전화에 인스타그램을 띄운 사진 (자료화면)

초등학교 졸업 이후 교류가 없던 동창에게 호감을 표현하며 경찰의 경고에도 수십 차례 연락한 20대가 처벌받았습니다.춘천지법 형사1단독 정종건 부장판사는 스토킹 처벌법 위반 혐의로 기소된 A(23) 씨에게 벌금 100만 원을 선고하고, 스토킹 치료프로그램 40시간 이수를 명령했다고 오늘(14일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 7월 14~19일 교류가 끊겼던 초등학교 동창 B(22) 씨의 SNS에 "초등학교 때부터 좋아했는데 꾹 참았다", "밥 한번 먹자" 등의 내용으로 14차례에 걸쳐 다이렉트 메시지(DM)를 보내고 통화를 시도한 혐의를 받습니다.이후 경찰로부터 접근 및 연락 금지 경고를 받고도 A 씨는 B 씨 신고 약 25분 만에 다시 연락하는 등 같은 달 21일까지 16차례 추가로 DM을 보낸 것으로 조사됐습니다.A 씨는 법원의 약식명령에 불복해 정식재판을 청구했습니다.정 부장판사는 "피해자의 의사에 반하여 반복적으로 메시지를 발송하고 경찰관으로부터 경고받고도 범행을 지속해 죄책이 가볍지 않다"고 지적했습니다.그러면서 "피고인의 정신 건강 상태가 사건에 영향을 미친 점, 피고인의 건강과 가정환경을 잘 알고 있는 피해자 모친이 관대한 처분을 탄원하는 점 등을 참작해 형을 정했다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)