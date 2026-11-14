[뉴스토리] 대(代)가 끊긴다…위기의 K-장인

세계가 주목하는 K-문화! 그런데 전통 기술이 사라진다!

이것이 진짜 K-명품이다!

이미지 확대하기

K-장인의 K-명품, 어떻게 이어갈 것인가?

영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적인 흥행을 거두면서 영화뿐 아니라 전통 갓과 노리개, 민화 등 우리 전통문화도 덩달아 주목을 받고 있다. 하지만 화려한 관심과 달리 정작 우리 전통문화를 지켜온 무형유산은 전승자가 줄어들면서 그 명맥마저 끊길 위기에 처해있다.충북 음성에는 우리나라에서 유일하게 전통방식으로 송연먹을 만드는 한상묵 장인이 있다. 그는 50년 넘게 맥이 끊겼던 전통 먹을 되살리기 위해 중국과 일본을 오가며 고군분투했고, 10년만에야 겨우 송연먹 복원에 성공했다. 송연먹은 소나무를 태울 때 나오는 그을음으로 만드는데, 소나무 1톤을 태워도 얻을 수 있는 그을음은 고작 10kg 남짓이다. 여기에 소가죽과 소뼈를 고아 만든 천연 아교를 섞어 무려 3만 번을 치대 모양을 잡고, 짧게는 1년에서 길게는 20년까지 말려야 비로소 먹 하나가 완성된다. 하지만 어렵게 되살려낸 전통 먹은 또다시 명맥이 끊길 위기에 놓여있다. 그동안 몇몇 제자에게 기술을 전수했지만, 생계를 이어가기 어려워 모두 다른 길을 택했기 때문이다.전통 한지로 만든 종이꽃, '지화' 역시 어려움에 처해있다. 지화는 약 1천 년 전부터 불가에서 공양을 올리거나 궁중이나 민가의 크고 작은 잔치에서 사용된 것으로 전해진다. 한때 상당수가 유실됐었는데, 경기도 무형유산 지화장 보유자인 석용 스님이 전통 지화 15종을 복원하면서 지금은 30여 종의 지화가 만들어지고 있다. 한지에 소목과 치자 등 자연에서 얻은 천연염료로 색을 입힌 뒤, 색이 잘 배도록 100일 가량 숙성시킨다. 이후 꽃의 종류에 따라 종이를 자르고, 접길 수백 번 반복하다보면 지화 한 송이가 겨우 완성된다. 짧게는 4개월, 길게는 1년이 넘게 걸리는 그야말로 오랜 시간과 정성이 필요한 작업이다. 하지만 석용 스님의 뒤를 이을 이수자는 아직 한 명도 없다. 한지와 천연염료 등 재료비 부담이 큰 데다, 생계를 위해 다른 일을 병행해야 하는 현실이 전승을 어렵게 만들고 있다.실제로 국가무형유산 기능 종목 54개 가운데 28개 종목에는 전승교육사가 없고, 이 중 13개 종목은 이수자마저 5명 이하에 불과한 상황이다. 형태가 없는 무형유산은 이를 이어갈 사람이 없으면 사라지고 만다. 전문가들은 시대 변화를 고려해 종목마다 다른 전승 여건과 현실을 고려한 맞춤형 지원이 필요하다고 강조한다. 또 단순히 전승자에게 지원금을 지급하는 데 그칠 것이 아니라 전통 기술을 전수하는 일이 안정적인 생계로 이어질 수 있도록 제도적 뒷받침과 정책도 마련돼야 한다고 했다.이번 주 SBS 〈뉴스토리〉에서는 대가 끊길 위기에 놓인 우리 무형유산의 현실을 들여다보고, 그 명맥을 이어가기 위한 실질적인 해법을 모색해 본다.