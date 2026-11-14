자택 담장을 문화유산으로…유홍준, 청장 때 직접 신청

<앵커>



지난달 국립중앙박물관 전시에서 '셀프 출품'이 문제가 돼 사임한 유홍준 전 관장이 이번에는 이해충돌 논란에 휩싸였습니다. 문화재청장 재직 당시 지정한 국가등록문화재에 자신의 집 담장이 포함된 사실이 뒤늦게 알려진 겁니다.



보도에 이주형 기자입니다.



<기자>



충남 부여군 반교리 마을 담장입니다.



20년 전 국가등록문화재에 지정됐습니다.



[마을 주민 : 반장님들 회장님들 회의해 가지고 결정된 거지. 주민들도 다 좋아하고 이렇게 예쁘게 해준다는데 누가 싫다고 할 사람이 있어요.]



21세기 들어 도입된 국가등록문화유산은 쉽게 말해서, 국보나 보물 같은 국가지정유산보다는 한 급 아래 문화유산입니다.



그런데 반교리 담장 가운데는 유홍준 전 국립중앙박물관장의 부여 자택 담장도 있습니다.



문제는 반교리 담장이 등록문화재에 지정된 2006년은 유 전 관장이 문화재청장에 재임할 때라는 겁니다.



당시 반교리 담장을 포함한 전국 6개 마을의 돌담길 등록 신청인이 문화재청장이었습니다.



[안호/국가유산청 대변인 : 신청자가 예를 들어 이거 보물로 지정해 주세요, 라고 신청할 수도 있고요. 국가유산청장(옛 문화재청장)이 이건 보물의 가치 있으니 심의를 통해서 보물로 지정할 필요가 있다라고 해서 추진하는 경우도 있고요. 후자의 경우를 직권(신청)이라고.]



어떤 방식으로 등록을 추진했든 문화재위원회의 심의 등 적법한 절차를 거쳐야 국가등록유산으로 지정될 수 있습니다.



국가유산청은 반교리 담장의 문화유산 등록에 절차적 문제는 없다고 밝혔습니다.



하지만 해당 기관장으로 재임 중에 자택이 포함된 경관을 국가유산으로 신청한 것은 이해충돌의 비판이 일만 합니다.



이 문제를 제기한 조은희 의원실은 반교리 담장의 문화유산 등록 이후 지금까지 약 5억 원의 예산이 전체 반교리 담장 보수나 복원에 투입됐다고 밝혔습니다.



(현지취재 : 홍승연, 영상취재 : 김민철, 영상편집 : 남일, VJ : 오세관)