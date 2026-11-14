젠슨 황과 'AI동맹'…네이버·현대차·삼전닉스 괜찮나

<앵커>



국내 주요 기업들과 'AI 동맹'을 만들어왔던 젠슨 황이 엔비디아에서 물러나면서 업계 긴장감도 커지고 있습니다. 협력이 당장 흔들리지는 않을 거라는 전망 속에 다음 주 실적 발표에 나설 새 경영진이 어떤 입장을 내놓을지 주목됩니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



지난 6월 네이버 본사를 찾은 젠슨 황은 협력을 다짐했습니다.



네이버가 엔비디아 반도체를 꽉 채운 데이터센터를 지은 뒤에 필요로 하는 회사에 빌려주는 사업입니다.



[젠슨 황/전 엔비디아 CEO (지난 6월) : 우리는 200메가와트 규모의 AI 공장을 함께 구축할 겁니다. 200메가와트는 엄청난 규모입니다. 초대형 슈퍼컴퓨터라고 할 수 있습니다.]



엔비디아는 한발 더 나아가서 이달 초 네이버에 1조 3천4백억 원을 직접 투자해 3대 주주로 올라섰습니다.



현대차 그룹도 엔비디아 반도체를 사들이고 자율주행과 로봇 기술을 공동 개발하기로 했고, LG와 KT·카카오 등도 협력을 약속한 상태입니다.



기존 협력 사업은 유지될 가능성이 크지만 추가 투자와 최신 반도체 공급에는 변수가 생겼습니다.



결국 정식 CEO가 누가 되느냐에 협력 속도가 달려 있습니다.



트럼프 대통령이 애플을 이끌었던 팀 쿡을 추천하기도 했지만 실제로는 젠슨 황과 결을 같이 해 온 내부 개발자 중에 나올 가능성이 높다는 평가입니다.



정부도 GPU 26만 장 공급 문제 등을 놓고 엔비디아 한국 대표와 영상 회의를 열었는데, "한국 정부나 기업들과의 협력이 젠슨 황 개인이 아닌 회사 차원의 약속이라며 차질 없이 이어가겠다"는 답을 받았다고 전했습니다.



당장 협력이 흔들리지는 않을 거라는 전망 속에 오늘 우리 증시에서도 삼성전자와 SK하이닉스부터 관련 기업들 주가는 비교적 차분하게 움직였습니다.



다음 주 엔비디아 실적 발표가 있을 예정인데, 여기서 새 경영진이 기존 협력에 대해서 어떤 입장을 밝히는지가 첫 시험대가 될 전망입니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 강윤정·황세연·현민희)