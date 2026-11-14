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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

조제행 기자
작성 2026.11.14 06:14 조회수
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1. "러트닉, 상원 조사 응할 것"…경질 가능성도 거론

젠슨 황 스캔들과 관련해 미국 상무부가 싱가포르 업체의 첨단 반도체 중국 수출을 차단하지 않았다는 지적이 제기되는 가운데, 러트닉 상무장관이 미 상원 은행위원회 조사에 응하겠다는 입장을 내놨습니다. 일각에서는 경질론도 나오고 있습니다.

2. 전국에 비…제주 등 남부 5mm~최대 50mm

토요일인 오늘(14일) 전국에 비가 내리겠고 오늘 밤 서쪽 지역부터 차차 그치겠습니다. 제주와 전남, 경남은 5~최대 50mm, 수도권은 5~10mm의 비가 예상됩니다.

3. 갈등 수습하고 '합작골' 넣었지만…사우디에 패배

축구대표팀이 사우디아라비아를 상대로 이른바 '96라인' 황희찬과 '92라인'의 이재성이 '합작골'을 넣고도 3대 2로 졌습니다. 사우디에 3골 이상을 내주고 진 것은 무려 42년 만입니다.

4. 세무사 자격시험 수석 합격자 'AI 안경' 의혹 조사

올해 세무사 자격시험 1차에서 한 문제만 틀린 수석 합격자를 두고 AI 안경을 사용한 부정행위 아니냐는 의혹이 번졌습니다. 닷새 뒤 수능을 앞두고 우려가 커진 가운데, 당국이 진상조사에 나섰습니다.
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