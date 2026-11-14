빗길에 신호등 '쾅'…30대 운전자 중상

<앵커>



어젯밤(13일) 대전의 한 교차로에서 SUV가 신호등을 들이받아 30대 운전자가 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌습니다. 경찰은 빗길에 미끄러진 것으로 보고 사고 경위를 조사 중입니다.



밤사이 사건·사고 소식, 동은영 기자입니다.



<기자>



차량 파편이 도로 위에 널브러져 있고 형체를 알아보기 어려울 정도로 찌그러진 차량 내부를 소방대원들이 살핍니다.



어젯밤 11시 10분쯤, 대전 유성구의 한 교차로에서 SUV 차량이 교통안전섬에 있던 신호등 기둥을 들이받았습니다.



[김종태/목격자 : 큰 소리 나서 가보니까 차 앞이 다 구겨져 있고 엔진도 바깥에 떨어져 나와 있고, 119가 사람 꺼내 가는 거 봤어요.]



이 사고로 운전자인 30대 남성이 의식을 잃은 채로 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 남성이 빗길에 빠르게 달리다 사고가 난 것으로 보고 있습니다.



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승용차 범퍼가 뼈대만 남긴 채 으스러졌습니다.



어제저녁 7시 10분쯤, 대전 동구의 한 교차로에서 승용차가 앞서가던 차량을 들이받았습니다.



이 사고로 피해 차량에 타고 있던 운전자와 동승자가 가벼운 부상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 가해 차량 운전자에게서 음주나 약물 정황은 확인되지 않았다며 정확한 사고 원인을 조사 중이라고 밝혔습니다.



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어제저녁 5시 반쯤, 전남광주 영양의 한 부두에서 70대 남성 작업자가 후진하던 건설 장비에 깔렸습니다.



남성은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



경찰은 남성이 도로 평탄화 작업을 하다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중입니다.



(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 전남광주소방본부·시청자 송영훈)