"러트닉, 상원 조사 응할 것"…경질 가능성도 거론

<앵커>



젠슨 황 전 엔비디아 CEO의 이른바 '중국 스파이' 의혹 불똥이 하워드 러트닉 미국 상무장관에게 옮겨붙었습니다. 중국으로의 반도체 수출을 제대로 통제하지 않았다는 지적과 함께 청문회 출석 요구를 받게 됐는데 일각에서는 경질론도 거론되고 있습니다.



오늘(14일) 첫 소식, 워싱턴 전병남 특파원입니다.



<기자>



젠슨 황 전 엔비디아 CEO 스캔들과 관련해 미국 상무부가 싱가포르 업체의 첨단 반도체 중국 수출을 차단하지 않았다는 지적이 제기되는 가운데, 러트닉 상무장관이 미 상원 은행위원회 조사에 응하겠다는 입장을 내놨습니다.



앞서 상원 은행위원회는 젠슨 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 내달 3일과 10일, 청문회에 출석하라는 요구 서한을 보냈습니다.



[마크 캘리/미 상원의원 (민주당) : 상무부는 중국 정부와 연관된 특정 기업에 (엔비디아)칩을 이전할 수 있게 했으며, 따라서 우리는 그 결정을 내린 상무부 장관의 증언을 들어야 합니다.]



미 상무부가 대상에 포함된 것은 젠슨 황의 불륜 상대이자 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황이 싱가포르 업체 메가스피드의 고위 임원 출신이기 때문입니다.



메가스피드는 40억 달러 이상의 엔비디아 첨단 장비를 사들였는데, 이 중 일부가 미국의 반도체 수출 통제를 우회해 중국으로 들어갔을 가능성이 제기됩니다.



특히 미 상무부는 2년 전부터 관련 사안을 파악하고도 메가스피드를 거래 제한 명단에 올리지 않아 러트닉 장관 책임론이 불거졌습니다.



이와 관련해 스콧 베선트 재무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 "재무부와 국무부 등은 수개월간 메가스피드를 수출 통제 명단에 올리는 데 찬성했지만, 권한은 상무부가 가지고 있다"며 러트닉 장관에게 공개적으로 책임을 물었습니다.



월스트리트저널과 CNN 등 일부 외신은 백악관 고위 당국자들이 러트닉 장관 퇴진 여부를 논의하고 있다고도 전했습니다.



이런 가운데 엔비디아는 차기 CEO 후보 중 하나로 러네이 하스, Arm 최고경영자와 접촉한 것으로 전해졌습니다.



하스 CEO는 과거 엔비디아에 근무하며 부사장을 지냈고 엔비디아 내 주요 인사들과 두터운 관계를 유지하고 있는 것으로 알려졌습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 박선수)