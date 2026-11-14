갈등 수습하고 '합작골' 넣었지만…3골 내주고 패배

<앵커>



중동 원정에 나선 축구대표팀이 선수단 불화설 이후 치른 첫 경기에서 사우디아라비아에 3대 2로 졌습니다. 96년생 황희찬과 92년생 이재성의 합작골 등 두 골을 넣고도 패했는데, 사우디에 3골 이상 내주고 진 것은 무려 42년 만입니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



갈등을 수습하고 다시 하나로 뭉친 주장 손흥민과 이른바 '96라인'의 황희찬, 황인범, 김민재가 나란히 선발 출격한 가운데 사우디와 '일진일퇴'의 공방전을 벌이던 대표팀은 실수 한 번으로 주도권을 잃었습니다.



전반 추가 시간, 위기 상황에서 김승규 골키퍼가 살짝 미끄러졌다가 자리를 바로잡기 전에 상대에 슈팅을 허용하면서 선제골을 내줬습니다.



후반 초반 설영우의 패스를 받은 오현규가 지체 없는 오른발 슈팅으로 균형을 맞춘 것도 잠시, 불과 7분 만에 발이 빠른 상대의 돌파에 속수무책으로 수비가 무너지며 실점해 다시 끌려가기 시작했고, 4분 뒤에는 코너킥 상황에서 상대를 놓쳐 연속골을 내주고 말았습니다.



다급해진 모레노 감독은 베테랑 이재성과 오세훈을 투입하며 공격을 강화했는데 효과는 있었습니다.



경기 내내 좋은 움직임을 보여준 황희찬이 순식간에 상대 위험 지역을 돌파해 들어간 뒤 건넨 패스를 이재성이 마무리해 3대 2를 만들었습니다.



갈등을 봉합한 이들의 합작골이어서 의미가 깊었지만 대표팀은 이후 파상공세에 나서고도 더 이상의 득점 장면을 만들어내진 못했습니다.



한국 축구가 사우디에 3골 이상을 내주고 진 것은 무려 42년 만입니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 노력한 것에 비해서 결과가 좀 안 좋았던 게 아쉬웠던 것 같아요. 결정적인 역할을 해 줘야 되는 부분이 있는데 오늘은 그런 역할을 잘 못 해준 거에 대해서 선수들한테 많이 미안하고….]



이제 대표팀은 다음 주 화요일 카타르와 다사다난했던 2026년의 마지막 A매치를 준비합니다.



(영상편집 : 소지혜)