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[날씨] 전국 흐리고 밤까지 비…제주 최대 50mm

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작성 2026.11.14 06:23 수정 2026.11.14 07:21 조회수
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<앵커>

주말인 오늘(14일) 전국이 흐리고 밤까지 비가 내리겠습니다. 양은 크게 많진 않겠지만, 도로가 미끄러워 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 자세한 날씨, 기상센터 연결해 알아보겠습니다.

임은진 캐스터 전해주시죠.

<기상캐스터>

저기압이 통과하며 전국에 가을비가 지나고 있습니다.

현재 시간당 1에서 5mm 정도로 비가 내리고 있는데요.

비는 대체로 종일 이어지겠습니다.

늦은 밤이 되면 서울 등 일부 서쪽과 일부 지역은 비가 그치기 시작해 내일 새벽까지 이어지는 곳들이 있겠고 제주는 내일 아침까지 내리겠습니다.

예상되는 비의 양은 서울과 인천, 강원도는 5에서 10mm, 충청 이남 지역은 5에서 30mm, 제주는 최대 50mm로 주로 충청 이남 지역의 비의 양이 더 많겠습니다.

오늘 전국 하늘 종일 흐린 가운데 제주도 해상과 남해상으로는 돌풍과 천둥, 번개에 유의하셔야겠습니다.

흐린 하늘에 아침 기온은 크게 떨어지지 않았는데요.

현재 강릉 11.1도, 광주 14.5도로 시작하고 있고 비가 내리면서 낮 기온은 서울 14도에 머물겠습니다.

다음 주 중반에도 전국에 비가 한 차례 또 내린 뒤 수능일에는 추위가 예상됩니다.

(임은진 기상캐스터)
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