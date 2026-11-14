"엔비디아, 차기 수장 후보로 영국 반도체기업 Arm CEO 접촉"

▲ 엔비디아
젠슨 황의 후임을 물색하고 있는 엔비디아 이사회가 차기 수장 후보로 자사 출신 인사인 러네이 하스 암(Arm) 최고경영자(CEO)와 접촉했습니다.
영국 파이낸셜타임스(FT)는 사안에 정통한 복수 소식통을 인용해 13일(현지시간) 이같이 보도했습니다.
하스 CEO는 2006∼2013년 엔비디아에서 근무하며 부사장 자리까지 오른 인물로, 엔비디아 내 주요 인사들과 여전히 두터운 관계를 유지하고 있습니다.
또 2022년부터 영국의 반도체 기업 암을 이끌면서 회사의 나스닥 상장을 성공적으로 주도하는 등 경영 능력도 검증받았다는 평갑니다.
앞서 엔비디아는 지난 2020년 암을 인수하려 했지만, 미국·유럽·영국 등 경쟁 당국이 독과점 우려로 이를 반대하면서 무산된 바 있습니다.
다만 하스 CEO가 최종 후보로 선정된 것은 아니고 아직 여러 후보 중 하나로 거론되고 있으며, 그가 이를 수락할지도 불확실하다고 소식통은 전했습니다.
암은 현재 일본 소프트뱅크 그룹이 주식 약 86%를 보유한 산하기업이며, 하스 CEO는 소프트뱅크의 해외 사업을 총괄하는 역할도 맡고 있습니다.
암 측은 이번 보도에 대해 논평을 거부했습니다.
황 전 CEO의 사임 이후 엔비디아의 차기 CEO 후보군으로는 하스 CEO 외에도 여럿이 언급되고 있습니다.
사내 후보로는 임시 CEO로 선임된 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)와 엔비디아의 핵심 플랫폼 '쿠다'(CUDA) 개발을 주도한 이언 벅 부사장이 꼽힙니다.
사외 후보로는 리사 수 AMD CEO, 팀 쿡 애플 이사회 집행의장, 조니 스루지 애플 최고하드웨어책임자(CHO) 등이 거론됩니다.
매디슨·스펜서 황과 니코 카프레즈 부사장 등 엔비디아에서 일하고 있는 황 전 CEO의 가족도 한때 입길에 올랐으나, 황 전 CEO가 회사를 떠난 이후에는 가능성이 작아진 것으로 평가됩니다.
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