"엔비디아, 차기 수장 후보로 영국 반도체기업 Arm CEO 접촉"

▲ 엔비디아

젠슨 황의 후임을 물색하고 있는 엔비디아 이사회가 차기 수장 후보로 자사 출신 인사인 러네이 하스 암(Arm) 최고경영자(CEO)와 접촉했습니다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 사안에 정통한 복수 소식통을 인용해 13일(현지시간) 이같이 보도했습니다.하스 CEO는 2006∼2013년 엔비디아에서 근무하며 부사장 자리까지 오른 인물로, 엔비디아 내 주요 인사들과 여전히 두터운 관계를 유지하고 있습니다.또 2022년부터 영국의 반도체 기업 암을 이끌면서 회사의 나스닥 상장을 성공적으로 주도하는 등 경영 능력도 검증받았다는 평갑니다.앞서 엔비디아는 지난 2020년 암을 인수하려 했지만, 미국·유럽·영국 등 경쟁 당국이 독과점 우려로 이를 반대하면서 무산된 바 있습니다.다만 하스 CEO가 최종 후보로 선정된 것은 아니고 아직 여러 후보 중 하나로 거론되고 있으며, 그가 이를 수락할지도 불확실하다고 소식통은 전했습니다.암은 현재 일본 소프트뱅크 그룹이 주식 약 86%를 보유한 산하기업이며, 하스 CEO는 소프트뱅크의 해외 사업을 총괄하는 역할도 맡고 있습니다.암 측은 이번 보도에 대해 논평을 거부했습니다.황 전 CEO의 사임 이후 엔비디아의 차기 CEO 후보군으로는 하스 CEO 외에도 여럿이 언급되고 있습니다.사내 후보로는 임시 CEO로 선임된 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)와 엔비디아의 핵심 플랫폼 '쿠다'(CUDA) 개발을 주도한 이언 벅 부사장이 꼽힙니다.사외 후보로는 리사 수 AMD CEO, 팀 쿡 애플 이사회 집행의장, 조니 스루지 애플 최고하드웨어책임자(CHO) 등이 거론됩니다.매디슨·스펜서 황과 니코 카프레즈 부사장 등 엔비디아에서 일하고 있는 황 전 CEO의 가족도 한때 입길에 올랐으나, 황 전 CEO가 회사를 떠난 이후에는 가능성이 작아진 것으로 평가됩니다.