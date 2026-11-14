"이스라엘 모사드 국장, CIA국장 만난다"…이란 공격 부추기나

▲ 로만 고프만(왼쪽에서 5번째)

이스라엘 정보기관 수장인 로만 고프만 모사드 국장이 13일(현지시간) 미국 워싱턴 DC를 방문해 존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장을 만날 예정이라고 미 온라인 매체 악시오스가 보도했습니다.악시오스는 세 명의 소식통을 인용, 고프만 국장이 이란 전쟁과 관련해 도널드 트럼프 행정부의 고위 관리들을 면담할 예정이라며 랫클리프 CIA 국장을 만난 뒤 트럼프 대통령 특사인 스티브 윗코프를 만나기 위해 마이애미로 갈 것으로 보인다고 전했습니다.모사드와 CIA, 백악관은 관련 내용에 대한 확인을 거부했습니다.고프만 모사드 국장은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 최측근으로, 네타냐후 총리는 최근 트럼프 대통령에게 대이란 전쟁 재개를 계속해서 요청한 것으로 알려졌습니다.네타냐후 총리는 지난달 총선에서 과반 의석 확보에 실패했고, 야권 지도자에게 연정 구성권을 빼앗기며 실각 위기에 내몰린 상황입니다.소식통들은 네타냐후 총리가 야권 주도의 연정 구성을 무산시키기 위해 이란 공격을 재개하거나 이란이 이스라엘을 공격하도록 도발할 가능성이 있으며, 이스라엘 야권 지도자들은 이 점을 우려하고 있다고 전했습니다.이처럼 네타냐후 총리가 정치적 생명을 연장하기 위해 이란전을 활용할 것이라는 전망이 대두한 상황에서 네타냐후 복심인 모사드 국장의 미국 방문 보도는 더욱 주목받고 있습니다.트럼프 대통령은 중간선거에서 공화당이 참패한 뒤 이란과의 협상에 무게를 두면서 이스라엘 측의 이란전 재개 요구를 거부해왔으나 전날 갑자기 "우리는 이란과의 합의가 필요하지 않다"며 공격 재개 가능성을 다시 키웠습니다.(사진=연합뉴스)