베선트 "메가스피드 제재 권한은 상무부"…러트닉 공개 저격

▲ 하워드 러트닉 상무장관과 스콧 베선트 미 재무장관

스콧 베선트 미국 재무부 장관은 13일(현지시간) 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 '중국 스파이 불륜' 의혹의 중심에 있는 싱가포르 기업 메가스피드의 제재 담당은 상무부라며 하워드 러트닉 상무장관을 공개적으로 겨냥했습니다.베선트 장관은 이날 미 경제매체 CNBC와의 인터뷰에서 재무부, 국방부, 국무부, 무역대표부(USTR) 등 여러 부처가 수개월 전부터 메가스피드를 거래제한 명단에 올리는 데 찬성해왔다고 밝혔습니다.그는 이어 메가스피드에 대한 제재 결정 권한은 상무부에 있다며 "내부 절차에 대해서는 그들에게 물어봐야 할 것"이라고 말했습니다.이는 도널드 트럼프 행정부 내 이견을 공개적으로 드러낸 발언으로, 앞서 악시오스 등 미 매체는 베선트 장관이 지난주 백악관 상황실에서 러트닉 상무장관에게 메가스피드를 거래제한 명단에 올리지 않은 이유를 따져 물었다고 보도한 바 있습니다.악시오스는 러트닉 장관이 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 우회 수출하는 것으로 의심되는 기업들에 대한 단속을 반복적으로 막아왔다고 전했습니다.보도와 관련한 질문에 베선트 장관은 이날 "우리는 상황실에서의 대화를 발설하지 않는다"고 답했습니다.그는 메가스피드를 통한 엔비디아의 첨단 반도체 대중국 유출 가능성에 대해 "시스템 내에 많은 유출이 있다고 생각한다"며 "이를 차단하기 위해 끊임없이 노력하고 있다"고 했습니다.베선트 장관은 엔비디아의 책임도 지적했습니다.그는 "지금까지 문제는 젠슨 황의 개인적인 결점에 관한 것이었다"며 "여기서 진짜 중요한 문제는 엔비디아가 자신의 고객을 알았는가, 유출을 막기 위해 또 명백히 중간 경유지 역할을 하는 유령회사에 제품을 판매하는 일이 없도록 하기 위해 엔비디아 내에서 철저한 노력이 있었는가가 돼야 한다"고 말했습니다.그는 "회사 내 누구든 그 점에 대해 책임지는 것이 중요하다"고 강조했습니다.그는 특히 과거 메가스피드의 엔비디아 반도체 우회 수출 의혹에 대한 미 정부 조사에 개입했던 엔비디아 법무총괄 팀 테터를 지목하며 "비난하기보다 더 철저히 감독했어야 했다"고 비판했습니다.다음주 미·중 정상회담에서 양국 정상이 이 문제를 논의할 필요성에 대해서는 부정적인 입장을 밝혔습니다.그는 "무엇을 굳이 꺼내겠냐"며 "규정 위반 사례가 있었던 만큼, 앞으로는 이런 일이 다시 없도록 확실히 조치할 것"이라고 설명했습니다.베선트 장관은 중국이 미국산 반도체를 구매할 수는 있지만, 최첨단 제품은 구할 수 없다는 점도 강조했습니다.그는 "우리는 엔비디아 H100 반도체를 경계선으로 정했다"며 "고객사로서 중국은 그보다 기술 수준이 낮은 제품을 구매할 수 있고 실제로 그렇게 하고 있다"고 말했습니다.(사진=게티이미지)