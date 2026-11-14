'노벨문학상' 아스투리아스, 사후 52년 만에 고국 품으로

▲ 아스투리아스의 유해가 담긴 유골함. 중앙은 베르나르도 아레발로 과테말라 대통령

1967년 노벨문학상을 수상한 고(故) 미겔 앙헬 아스투리아스(1899~1974)의 유해가 고국 과테말라로 돌아왔습니다.숨진 지 52년 만입니다.13일(현지시간) 현지 언론 라프렌사와 인포바에 등에 따르면 고인의 유해는 전날 오후 프랑스에서 과테말라시티 아우로라국제공항에 도착했습니다.진보 성향의 베르나르도 아레발로 대통령을 비롯해 유가족과 정부 관계자, 예술가 등이 유해를 받기 위해 공항에 나왔습니다.아스투리아스는 중남미를 대표하는 문필갑니다.어린 시절 판사였던 아버지가 독재정권에 항거하다 파면당한 후 원주민이 많은 베라파스 지역으로 이주한 그는 그곳에서 원주민 공동체, 구전 전통, 마야 키체족의 세계관 등을 접했습니다.'과테말라의 전설'(1930)로 데뷔한 그는 '대통령 각하'(1946), '옥수수의 인간'(1949) 등을 통해 원주민적 요소, 정치 비판, 실험적인 언어를 사용하며 라틴 아메리카를 대표하는 작가로 발돋움했습니다.특히 라틴 아메리카에 만연한 독재와 불평등, 정치적 억압 문제 등을 정면으로 다루며 우파 정권의 미움을 샀습니다.카스티요 아르마스가 이끈 1954년 쿠데타 이후, 외교관으로도 활동했던 그는 좌파 성향의 정부를 지지했다는 이유로 국적을 박탈당했고, 1966년 국적을 회복하기까지 12년 동안 망명 생활을 했습니다.그는 1967년 과테말라인으로 최초로 노벨문학상을 받았습니다.작가는 말년을 스페인 마드리드와 프랑스 파리를 넘나들며 보냈으며 1974년 암으로 사망한 후 파리 페르라세즈 묘지에 안장됐습니다.그룹 '도어스'의 리드싱어 짐 모리슨, 작가 오스카 와일드, 작곡가 쇼팽의 무덤이 있는 곳입니다.앞서 프랑스 당국은 유해 발굴과 화장을 거쳐 아스투리아스 가족에게 유골을 인도했습니다.과테말라 문화부는 아스투리아스를 기리기 위해 4일간의 추모 행사를 기획했습니다.15일에는 수도 과테말라시티에 위치한 미겔 앙헬 아스투리아스 문화센터의 기념비에 그의 유해가 안치될 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)